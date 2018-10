Outubro Rosa - De Bem com Você - A Beleza Contra o Câncer e ComSaúde realizam oficinas de automaquiagem para mulheres em tratamento oncológico na Fiesp

Resgatar a autoestima em um momento delicado como o do tratamento contra um câncer é o objetivo da ação que o ComSaude (Comitê da Cadeia Produtiva da Saúde e Biotecnologia da Fiesp) e a ABIHPEC (Associação Brasileira da Industria de Higiene) promovem entre os dias 18 e 19 de outubro, em alusão ao Outubro Rosa - que marca a conscientização pela prevenção do câncer de mama. Durante dois dias, mulheres previamente cadastradas poderão aproveitar as oficinas de automaquiagem, além de dicas especiais para os cuidados com a imagem, em estrutura montada na calçada da Fiesp somente para elas. As vagas são limitadas.



A programação faz parte do Programa de Bem com Você - A Beleza contra o Câncer, uma iniciativa do Instituto ABIHPEC, uma associação civil, autônoma, sem fins lucrativos, busca oferecer atendimento humanizado às mulheres maiores de 18 anos que estão em tratamento oncológico, a fim de proporcionar elevação da autoestima e qualidade de vida durante e pós-tratamento, por meio de oficinas de automaquiagem. Criado em 2012, o Programa DBCV canaliza os projetos sociais patrocinados pela associação.



De acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer), o Brasil registra, por ano, cerca de 300 mil novos casos de câncer em mulheres, sendo que o de mama representa 28% desse total. No Paulistano, mulheres representam, em média, 60% dos pacientes. "Nesse sentido, ações que auxiliem no resgate da autoestima nesse momento, potencializando as qualidades dessas mulheres, são importantes para que elas sigam de maneira saudável no tratamento, melhorando a qualidade de vida e o relacionamento com família, parceiros e até no trabalho", conta Gabriela Cardoso Gazola, coordenadora do ComSaude.



Com vagas limitadas a 72 pessoas, a ação será dividida em três horários com atendimento para 12 mulheres em cada sessão, com duração de aproximadamente duas horas. Para inscrever-se, acesse aqui.



Serviço







De Bem com Você - A Beleza contra o Câncer







Horários: 10h-12h, 13-15h e 15h-17h



Datas: 18 e 19 de outubro



Local: Av. Paulista, 1.313 - São Paulo/SP







