Palestra sobre Óleos Essenciais encerra programação do Mês da Mulher na Clínica Derma Office

Com uma programação diversificada, a Clínica Derma Office, de Campinas, encerrou a comemoração do Mês da Mulher atraindo a presença de grande número de clientes e visitantes. No encerramento, o destaque ficou para a Palestra sobre Óleos Essenciais e a importância para o cuidado com a Saúde.



A palestra "Os Benefícios dos Óleos Essenciais para a Saúde e Bem-Estar do Corpo e da Mente", com Thaís Martins Fernandes e Priscilla Martins, da Aloha Óleos Essenciais, encerrando a programação, demonstrou como o óleo essencial, que é a essência da planta, podem ser utilizados para prevenir doenças, graças aos ricos componentes químicos que ativam a produção de substâncias reparadoras de saúde física e psicológica.



Thais Martins Fernandes, que é proprietária da empresa Aloha Óleos Essenciais, explicou na palestra que, embora tenha o nome "óleo", na verdade o óleo essencial, que é um líquido volátil geralmente destilado a partir de folhas, caules, flores, casca, raízes ou outros elementos de uma planta, não são realmente oleosos ao tato, já que são altamente concentrados. "Saúde e Bem-Estar são ganhos importantes com a utilização dos Óleos Essenciais", complementa. A composição química e o aroma dos óleos essenciais podem fornecer valiosos benefícios terapêuticos, físicos e emocionais. Essas vantagens, segunda Thais, são geralmente conseguidas por meio de inalação e aplicação do óleo diluído na pele.



A médica dermatologista dra. Vanessa Barcelos, proprietária da Clínica Derma Office Campinas, ressaltou as diversas palestras que foram oferecidas, na Clínica, durante o mês de Março, mês da mulheres, destacando o apoio dos laboratórios Vichy, Lá ROCHE POSAY, Mantecorp e Aché Profuse.



Dra. Vanessa, que tem p título de especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileiro de Dermatologia e é associada da American Academy of Dermatology, nos Estados Unidos, reforçou que estas palestras tornam-se importantes instrumentos de conscientização, informação e debate sobre a necessidade de cuidar da Saúde de forma integral, sempre com orientações médicas. "O cuidado com a Saúde deve estar alinhada a uma orientação profissional", complemente dra. Vanessa Barcelos.



