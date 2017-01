Pamela muda visual para tunê pelos teatros do Brasil

A cantora gospel mais romântica do Brasil mudou o visual com um dos Senhores das Loiras, Bruno Lotufo, para a Tour do Amor no teatro em 2017.



Proprietário de um dos maiores espaços de beleza no RJ, o Studio Lotufo em Icaraí, atende várias celebridades.



Bruno nasceu no interior paulista mas cresceu em Niterói. Ele é formado em Londres, já trabalhou no famoso salão Rossetti onde fez a cabeça de artistas, personalidades e socialites de diversas partes do mundo. Inclusive alguns integrantes da família real.

Hoje, de volta ao Brasil, concorre entre os 10 melhores coloristas do seu país.



"Na Pamela fizemos um iluminado exclusivo e retiramos as pontas mantendo o comprimento".



O resultado deixou a cantora encantada.

"Estava precisando dar uma iluminada, mudar faz bem e aumenta a autoestima" diz Pamela.







