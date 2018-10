Pantys mostra: Girl Power através do tempo

Nos últimos anos, o termo "Girl Power" vem ganhando destaque nas redes sociais, na mídia e na atuação de grupos feministas engajados na luta por igualdade. A expressão vem sendo usada para reforçar a autossuficiência feminina, sua independência e protagonismo na sociedade.



Com tradução do inglês, Girl Power significa Poder Feminino. Trata-se de um fenômeno cultural, que teve início na década de 1990 e se intensificou nos anos 2000.



Vários estudos foram realizados para entender como o conceito do poder feminino vem sendo disseminado e adotado pelas mulheres modernas. Obras acadêmicas e literárias, filmes e séries também estão explorando o tema. Alguns teóricos acreditam que o Girl Power configure uma nova fase do feminismo, na qual a mulher assume um papel de guerreira e protagonista dentro da cultural popular.



Diversas mulheres reconhecidas internacionalmente fomentam as ideias do movimento Girl Power, seja na música, nas artes em geral ou na política. Alguns nomes importantes nesse movimento são Beyoncé, Alicia Keys, Oprah Winfrey, Malala Yousafzai, Emma Watson, Meghan Markle e Michelle Obama. São mulheres com notoriedade na luta pelos direitos femininos.



Girl Power também significa autoaceitação, autoconfiança e amor próprio!



