Paolla Oliveira brilha em lançamento no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (9), a atriz Paolla Oliveira recebeu convidadas especiais no Hotel Emiliano, no Rio de Janeiro, para apresentar um lançamento exclusivo de EUDORA. No evento, os executivos da marca do Grupo Boticário e a atriz apresentaram a fragrância Diva, inspirada em mulheres realizadoras que traz a combinação das notas olfativas de ameixa negra e pêra com a cremosidade da baunilha.



Os convidados terão uma agenda especial e desfrutarão de um Dia de Diva nessa tarde de terça, que incluirá experiências de make, cabelo e corpo.



Crédito fotógrafo: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS



EUDORA, empresa do Grupo Boticário, acredita que toda mulher tem um poder realizador infinito. Uma marca de beleza que faz as mulheres se sentirem poderosas para realizar o que quiserem. Multicanal, Eudora chega à mulher por meio de venda direta, lojas próprias, quiosques e e-commerce.