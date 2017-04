Como o papel de parede modernizou a decoração

Mudar uma decoração é revigorante; quando se trata de renovar a casa, essas mudanças trazem novos ares, podem representar uma nova fase e até canalizar novas energias para o ambiente. Já quando o assunto é profissional, a mudança em um escritório também reflete possíveis novas fases da empresa e, quando a própria decoração faz parte do trabalho, como em cenários para filmagem, a quantidade de opções para tal é importante.



Para essas três situações, reunimos aqui uma grande variedade de opções originais para mudar uma decoração. Todas elas estão disponíveis no site Papel na Parede, referência no assunto e um dos maiores acervos de papel de parede para decoração em todo o país.



Papel de parede para decoração



Uma das primeiras opções quando o assunto é decoração, os papeis de parede já fazem parte da casa e dos ambientes profissionais por vários motivos. O primeiro deles é que se trata de uma solução bonita e elegante, feita com materiais de excelente qualidade e com uma grande variedade de opções, desde temas, estampas e cores.



O segundo fator que faz da opção um sucesso é a praticidade. O papel de parede é um item fácil e rápido de aplicar e também de remover, fazendo com que os proprietários possam aplicá-los sem precisar recorrer a um profissional para tal.



Junte a isso a questão de redução de custo. Quando falamos de reformas, por exemplo, a condição econômica é fator decisivo para conclusão de uma obra. Neste contexto, o papel de parede também é vantagem, já que tem um custo muito menor e sua durabilidade é grande. E, se por acaso o resultado não for o esperado, retirar e aplicar um novo papel de parede ainda mantém o custo baixo.



Adesivo azulejo para decoração



Como o próprio nome diz, esses são adesivos que simulam o formato de azulejo, trazendo uma nova roupagem para o ambiente em que é aplicado. Assim como o papel de parede, o adesivo azulejo é extremamente prático. É um meio fácil e rápido de mudar a decoração dando novos ares para o ambiente.



Uma das maiores características do adesivo azulejo é que ele pode ser colado mesmo sobre um azulejo antigo, sem haver qualquer necessidade de obras pesadas ou reformas. Claro que, para que a aplicação fique bem-feita, alguns pré-requisitos básicos são necessários, como:



• O azulejo deve estar impecavelmente limpo. Mesmo que tenha sido higienizado recentemente ou pareça limpo, é necessário fazer uma nova etapa de higienização para que os adesivos sejam colados sobre uma superfície lisa – as imperfeições podem não apenas condenar o visual do adesivo como também diminuir o tempo de aderência.



• Além de limpo, azulejo também deve estar inteiro. Pequenas lascas, partes rachadas ou quebradiças

podem interferir diretamente na aderência do produto.



• Certifique-se das cores com relação às cores do adesivo e também de possíveis transparências. Uma cor sobreposta pode se transformar num novo tom que seja diferente do resultado esperado.



Faixa-border para decoração



Singela e de tamanho diminuto perto dos outros, a faixa-border é exatamente o que o nome diz, uma faixa mais fina que é colocada na parede para contornar ou centralizar a decoração. Mais comumente posta no meio da parede, ela assim é feita para ganhar maior visibilidade, já que se posicionada na altura da visão.



Algumas pessoas escolhem utiliza a faixa-border no rodapé. Dependendo do caso, o resultado também é bom, porém a visibilidade de é menor. Essas faixas também seguem, geralmente, uma temática com desenhos e formas diversas, no intuito de criar destaque quando aplicada em um plano de fundo. Exatamente por isso, elas são mais vistas sobre pinturas com cores lisas ou, ainda, para dividir decorações, exemplo: parte inferior com papel de parede e parte superior com pintura.



Adesivo de parede para decoração



Adesivos de parede são itens de decoração com uma ideia de mensagem mais direta. A grande maioria deles traz um desenho, arte ou mensagem específica para um ambiente, e podem ser encontrados de vários tamanhos. Há adesivos com mensagens motivacionais, com temáticas específicas como anos 80, bar, arte, romântico, adesivos para serem riscados e muitos outros – as opções são muitas.



O processo de aplicação é muito parecido com os papeis de parede adesivos, porém, o que mais se diferencia é no tamanho. Os adesivos de parede são únicos, sem a continuidade que o papel de parede possui. Por isso é muito comum ver um papel de parede aplicado a apenas uma parede, seja ocupando toda ela ou apenas uma parte.



Além dos adesivos de parede, há também as opções de adesivos para janelas que ajudam no controle da iluminação e também podem aumentar a privacidade, tornando impossível a visibilidade de quem está ao lado de fora.



Pôster para decoração



O pôster segue a mesma premissa do adesivo de parede, porém, com uma ressalva, eles podem não ser aplicados diretamente a uma parede e podem ser usados como quadro ou outras formas de decoração. Por não precisar desta aplicação direta, é o mais fácil de mudar dentro de um ambiente, sendo possível trocá-lo rapidamente.



Por se tratar de uma peça "separada", é muito utilizado como quadro, tendo qualquer tipo de moldura servindo como estrutura para complementá-lo. É uma excelente opção para quem não quer uma decoração fixa, mas que possa ser trocada rapidamente em qualquer ocasião.



Painel fotográfico para decoração



Pode ser considerado a solução entre um papel de parede e um adesivo de parede. O Painel fotográfico tem a aplicação autocolante e como o próprio nome diz, traz uma imagem, geralmente uma foto, com ótima resolução para decorar o ambiente.



É uma das soluções mais comuns para muitos ambientes profissionais, com comércios e escritórios, tematizando o ambiente conforme a intenção ou área de atuação. Isso, no entanto, não é uma exclusividade e pode-se encontrar a imagem certa para decorar um cômodo da casa a bel-prazer.



Com todas essas opções, a Papel na Parede oferece uma grande variedade de modelos, que podem ser conferidos em sua loja virtual. O site tem uma navegação fácil que ajuda a encontrar o produto certo e também o tamanho adequado de acordo com a necessidade.

