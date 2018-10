Parceria entre a startup SuperAgendador e o Google beneficia os salões de beleza, spas e estéticas de todo o país

Salões de beleza, spa e estética ganham agilidade na gestão com parceria entre Superagendador e o Google



Criada em 2014 a plataforma que dinamiza o sistema de gestão para negócios de prestação de serviços acaba de firmar parceria com o Google para agilizar, organizar e otimizar ainda mais a vida de seus clientes.



Agora é possível ao consumidor fazer agendamentos em salão de beleza, spas, clínicas de estética, barbearia, pet shop entre outros serviços, acessando o buscador Google ou o Google Maps.



Basta procurar o estabelecimento desejado no Google e pressionar o botão "ver disponibilidade", este procedimento levará até a página de agendamento, onde o cliente poderá optar pela data, horário, tipo de serviço e profissional desejado.



A startup surgiu da união de três jovens empreendedores, Davi Iglesias, Juliano Baladão e Claudia Bueno, para apresenta soluções tecnológicas simples, confiáveis e rentáveis para prestadora de serviços de todos os tamanhos.



Logo no início o serviço de agendamento da plataforma ganhou um aplicativo para celulares e tablets e virou o queridinho dos salões de beleza.



"Atualmente estamos com 5 mil clientes ativos em todo o Brasil. Temos mais 15 mil clientes experimentando o produto numa versão simplificada do sistema de forma gratuita. Com esta parceria com o Google a expectativa é a de chegarmos ao final de 2018 com o faturamento de R$ 3,3 milhões, um incremento de 95% com relação ao ano de 2017", revela Claudia Bueno, cofundadora do SuperAgendador.



Entre os serviços apresentados pelo SuperAgendador estão: envio de lembretes e alertas aos clientes, sistema online de gestão, gestão financeira, controle de estoques e pagamento 100% online.