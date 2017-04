Na Páscoa do Shopping Garden Sul o cliente encontra chocolates orgânicos para comer sem culpa e coelhinhos de cerâmica para o jardim e dentro da casa

Com a chegada da Páscoa, que acontece em 16 de abril, vem o dilema entre se entregar aos chocolates e consequentemente ganhar alguns quilinhos extras ou abrir mão das delícias de cacau para manter a forma. Porém, no Shopping Garden Sul é possível conquistar o melhor dos mundos: chocolates saborosos e saudáveis, livres de açúcar, lactose e adoçantes artificiais.



"A variedade de produtos orgânicos é imensa. São bombons para o dia com propriedades estimulantes e para a noite com qualidades calmantes. Barras que fornecem energia, ajudando a melhorar o desempenho dos treinos, outras que fortalecem o cabelo. Há ainda para redução de gordura abdominal e com antioxidantes e até para combater os radicais livres. Também é possível encontrar diversas opções de decoração para deixar a casa ainda mais bonita. São coelhos e ovos de cerâmica para enfeitar ambientes internos ou jardins", resume Rodrigo Xavier de Oliveira, gerente comercial do shopping.



Abaixo a lista de alguns produtos disponíveis nas lojas do Garden:



Choco Day – R$ 14,50 39g

Bombons com propriedades estimulantes, adoçados com estévia.

Livres de açúcar, lactose, glúten e adoçantes artificiais.

Contêm a suplementação D-Ribose. Forma eficaz de aumentar os níveis de energia geral, exercendo ação antifadiga, benéfico tanto do ponto de vista neurológico como físico.

Com Cranberry: alto teor de compostos bioativos, mais especificamente flavonoides que exercem ação antioxidante.

Apresentação em bombons de 13g: caixas com 3 unidades.

Sugestão de consumo: 1 a 2 bombons por dia, como sobremesa ou complementando lanches intermediários.



Choco Night – R$ 14,50 39g

Bombons com propriedades calmantes, adoçados com estévia.

Livres de açúcar, lactose, glúten e adoçantes artificiais.

Contêm Serenzo® – ativo natural, obtido por meio do Citrus sinensis para reduzir o estresse e a irritabilidade e controlar a ansiedade.

Apresentação em bombons de 13g: caixas com 3 bombons

Sugestão de consumo: 1 ou 2 bombons na ceia.



Choco Sport – R$ 7,25 25g

Barra 70% de cacau, adoçada com estévia.

Livre de açúcar, lactose, glúten e adoçantes artificiais.

Contém 1g de BCAA – aminoácidos essenciais que auxiliam no processo de regeneração muscular e exercem ação anticatabólica. Reduzem a fadiga e fornecem energia ajudando a melhorar o desempenho do treino.

Contém 1g de óleo de coco – fonte de energia de rápida utilização pelo organismo e com ação antioxidante



Choco Hair – R$ 7,25 25g

Barra 70% de cacau, adoçada com estévia

Livre de açúcar, lactose, glúten e adoçantes artificiais.

Indicado para a saúde completa dos cabelos, proporcionando vitalidade e favorecendo o crescimento.

Contém silício e zinco - ajudam no fortalecimento dos fios e possuem ação antioxidante, que combatem os radicais livres, causadores do aparecimento de cabelos brancos

Biotina - importante aliada dos cabelos saudáveis.

Apresentação em barras de 25g

Sugestão de consumo: 1 barra ao dia



Choco Well – R$ 7,25 25g

Barra 70% de cacau, adoçada com estévia.

Chocolate sem culpa, livre de açúcar, lactose, glúten e adoçantes artificiais

Textura aveludada e sabor intenso de cacau.

O cacau é rico em polifenóis, com propriedades antioxidantes.

Ajuda a promover sensação de bem-estar e melhora do humor.

Apresentação em barra de 25g

Sugestão de consumo: 1 a 2 barras por dia



Choco Less – R$ 10,25 25g

Barra 70% de cacau, adoçada com estévia.

Livre de açúcar, lactose, glúten e adoçantes artificiais.

Contém Morosil® – ativo natural, extraído da laranjas vermelhas Moro, que auxilia na redução de medidas, favorece a redução de gordura abdominal e possui ação antioxidante.

Apresentação em barras de 25g.

Sugestão de consumo: 1 a 2 barras ao dia.



Chocolate Grãos de Café R$ 14,75 50g

Grão de café coberto com chocolate 70% cacau. Fonte de polifenóis que atuam no combate aos radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce. O café é um energizante e termogênico natural, colabora para a manutenção do foco e vigor físico ao longo do dia.



Chocolate Frutos de Açai R$ 14,75 50g

Chocolate amargo (massa de cacau, manteiga de cacau, edulcorantes: maltitol e estévia; emulsificantes: lecitina de soja e polirricenolato de poliglicerol; e aromatizante idêntico ao natural), massa de açaí.



Chocolate Castanhas de Caju R$ 14,75 50g

Chocolate amargo (massa de cacau, manteiga de cacau, edulcorantes: maltitol e estévia; emulsificantes: lecitina de soja e polirricenolato de poliglicerol; e aromatizante idêntico ao natural), castanha de caju.



Barra Gourmet – R$ 36,75 200g





Para decoração

Coelho de Cerâmica Grande em pé e sentado R$ 69,00

Coelho Pequeno de Cerâmica - R$ 17,50

Ovo de cerâmica - R$ 26,50



Serviço:

Shopping Garden Sul

Endereço – Av. dos Bandeirantes, 5900

Telefone – (11) 5591-5555

Horário de funcionamento – Segunda até sábado das 8h às 19h e domingo das 9h às 19h.





Informações para imprensa:

MM Agência - (11) 2769-7743

Carolina Rubinato – carolina.rubinato@mmagencia.com.br - Tel: (11) 9 9670-3507



Mônica Belini – monica.belini@mmagencia.com.br – Tel: (11) 99970-0697

www.mmagencia.com.br