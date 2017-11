Passarela do Bem reunirá artistas, músicos, influencers e personalidades em tarde beneficente

Gente bonita, modelos, artistas, personalidades, palco repleto de atrações, além de muitos corações dispostos a ajudar ao próximo.

Assim será terceira edição da Passarela do Bem, que ocorrerá no domingo, 26 de novembro, em Taboão da Serra - SP.



Com o objetivo de apoiar o grupo "Somos Todas Uma", que auxilia mulheres em situação oncológica, o evento promovido pela rede de estúdios de beleza, Lúcio Matias, vai apresentar desfiles de moda e pocket-shows para animar os visitantes. A abertura ficará por conta do grupo Rhytmus in Corpus.

Em seguida, acontecerão pockets shows com os músicos Allisson Rodrigues, Francine Môh, JottaPê, MC Beto, Natiare Azevedo, Naty Meg, Rita Porto, Tuta Guedes, entre outros.

Na passarela, artistas e modelos renomados, entre eles, Bruna Ximenes, Dayse Brucieri, Duda Silva, Giulia Morais, Helena Custódio, Manuela Souto, Mariana Morais, Vanessa Goulart, as Misses Bruna Brito, Rafaella Maia e o Mister Brasil 2016, Willian Herculano.

Ao final, o evento contará com mini show da rainha de bateria da escola de samba Mocidade Alegre, Aline Oliveira, e do grupo Apito de Mestre.



Vale ressaltar que a tarde de solidariedade terá a presença de blogueiras e influencers voltadas às áreas de beleza, moda e afins, sendo: Cassinha Simão, Cristine Lore Cavalheiro, Daniele Penariol, Ingrid Marc, Ivana Pedretti, Izabela Toledo, entre outras.



Apoio: Exprim, Alessandra Lima Assessoria, Conta Pra Ela, GM Especialidades, Helena Custódio Fashion, Índice Tókio, Irene Ferreira Produção, Jeneusse, JM Marketing & Comunicação, Juarez Fernandes, Júlia Marx Comunicação, Keune, Laércio Lopes, Meijor, OUI Comunicação, Priscila Sampaio, Roberta Maia Confecções, Rosa Fina, Studio Rosy Rocha, Satoko Goi, Semear, Toda Chique, Vanessa Haddad Assessoria, Vinttage.



SERVIÇO



Passarela do Bem

Data: 26 de novembro

Horário: das 14h até 18h

Local: Vinttage

Endereço: Rua Acácio Ferreira, 3600 - Taboão da Serra - SP

Paralela a Rodovia Régis Bittencourt, km 272, Sentido Embu

Tel.: (11) 4701-5557

Entrada: 1 kg de alimento não perecível que serão doados para instituição local ou mechas de cabelo que serão doadas ao Grupo Somos Todas Uma.

Informações para doação de mechas: https://www.facebook.com/projetomechasdeamor

Conheça a Passarela do Bem: https://www.facebook.com/passareladobemoficial



Imagem: Divulgação



Website: https://www.facebook.com/passareladobemoficial