Passo a passo: aprenda com Lavoisier o make de Claudia Leitte para o Largadinho

Claudia Leitte assumiu o comando do Bloco Largadinho neste domingo, 26. Vestida de comandante, a cantora subiu ao trio elétrico para encantar os foliões por seis horas. Ela conta com presenças ilustres de amigos e parceiros, como a blogueira Bianca Andrade, a Boca Rosa, e a passista Luana Bandeira, que, juntas, formam o time de embaixadoras de Eudora no Carnaval 2017.



Para compor o look, a cantora pediu a Lavoisier, maquiador oficial da marca e responsável por sua beleza no Carnaval pelo terceiro ano consecutivo, um make clássico e iluminado – o preferido da loira - com uso do batom Rouge Carnaval, criado por Claudia em parceria com Eudora.



"Como não me sentir confiante ao lado de duas mulheres incríveis como Luana e Bianca? Eu sempre me identifiquei com Eudora por incentivar que as mulheres corram atrás de realizações. Também procuro transmitir essa força através do belo batom vermelho que estou usando hoje, criado a meu pedido", se emociona.



A seguir, Lavoisier ensina a reproduzir o make de Claudia Leitte.



PASSO A PASSO DA MAQUIAGEM



1º passo: Prepare a pele ideal com base Skin Perfection;



2º passo: Aplique a sombra Intensifique Brilho Precioso e preencha toda a pálpebra;



3º passo: Com o delineador caneta Diva, faça um traço fino rente aos cílios e puxe para um delineado gatinho;



4º passo: Aplique várias camadas da máscara Diva Volume Máximo para um olhar mais dramático;



5º passo: Finalize a pele com blush Soul MultiEfeito;



6º passo: Aplique o batom Lip Deluxe Rouge Carnaval e em cima glitter vermelho para ficar com lábios arrasadores.