Passo a passo: aprenda a fazer o make que Claudia Leitte usou para o último dia de Largadinho

Na noite de terça-feira (28), Claudia Leitte encerrou em grande estilo suas apresentações no Carnaval de Salvador 2017. Com um figurino inspirado em piratas, Claudia agitou os foliões no circuito Barra-Ondina.



"Adoro carnaval porque consigo brincar com fantasias e ousar um pouco mais. Hoje encarnei os destemidos piratas, claro que com um pouco mais de charme. A maquiagem criada pelo Lavoisier ajudou na composição do look, ele fez olhos bem marcantes com a sombra Poder Magnético de Eudora", finalizou Claudia Leitte.



Pelo terceiro ano consecutivo, Eudora – marca do Grupo Boticário – foi parceira de Claudia Leitte no Carnaval e responsável pela maquiagem da cantora que em Salvador esteve acompanhada pelo maquiador oficial da marca, Lavoisier. Neste ano, a parceria teve foco no lançamento do batom de longa duração, Lip Deluxe Rouge Carnaval e no Bronze Splendor para corpo e rosto, ambos produtos assinados por Claudia Leitte.



Agora, aprenda a reproduzir o make de Claudia Leitte.



PASSO A PASSO DA MAQUIAGEM



1º passo: Prepare a pele ideal com base Skin Perfection;



2º passo: Com a sombra preta Magnetic Eyes - Poder Magnético preencha toda a pálpebra móvel;



3º passo: Esfumar a parte inferior dos cílios também com a sombra preta Magnetic Eyes Poder Magnético;



4º passo: Com o lápis kajal, faça um traço na linha d'água dos olhos;



5º passo: Aplique várias camadas da máscara Diva Máximo Volume para um olhar mais dramático;



6º passo: Finalize a pele com o Bronze Splendor;



7º passo: Aplique o Brilho Labial Rosa Cupcake para ficar com lábios arrasadores.