Peeling Natural: para uma pele linda e radiante

A pele do corpo e do rosto sofre diversas agressões durante o dia. Sol, vento, poluição, cremes, ar condicionado e maquiagem, são apenas alguns dos exemplos que contribuem com o processo de envelhecimento.

Além disso, existe um acúmulo natural de oleosidade e células mortas, favorecendo o aparecimento das temidas espinhas e também, manchas. Por isso, realizar a limpeza diária para remover as impurezas, auxilia a evitar a perda do brilho, maciez e o surgimento de rugas.

Com alguns ingredientes naturais que temos em casa, é possível fazer um peeling rápido, eficiente e baratinho. Deixando a sua pele digna de capa de revista sem agressões químicas!

Vamos lá?

Para começar, lave bem o rosto com sabonete neutro ou espuma de limpeza, e seque bem com uma toalha felpuda macia. Para facilitar a aplicação do esfoliante, use um pouco de creme hidratante ou óleo de coco.

Opções para Peeling Natural:



1 – Aveia

A aveia é um dos melhores esfoliantes naturais que podemos encontrar. Use os flocos inteiros para todo o corpo, dando uma atenção especial para os cotovelos e joelhos, ou ainda, na versão moída para o rosto, promovendo uma limpeza suave e precisa.

2 – Açúcar

Nas versões refinado ou mascavo, o açúcar é o esfoliante natural mais popular entre todos, e funciona perfeitamente para o rosto e para o corpo. Os movimentos circulares com o ingrediente, limpam os poros e proporcionam uma maciez incrível!

3 – Café

Outro ingrediente facilmente encontrado em casa, é o café torrado e moído. Os grãos finos são perfeitos para realizar a esfoliação facial, e também funciona muito bem no resto do corpo, ajudando inclusive, a promover melhorias na circulação sanguínea.

Se não tiver nenhum desses itens em casa, você também pode utilizar o sal, ou amêndoas trituradas em pó fino.

4 – Cápsulas

Alguns nutricosméticos auxiliam na renovação celular da pele de forma natural, sem a necessidade de realizar procedimentos invasivos. Eles promovem a redução de manchas, além de proporcionar hidratação e brilho através de ingredientes naturais, sem vermelhidões ou irritações após a ingestão.

Para testar: Com formulação 100% natural, o Luminus Skin age de dentro para fora através da ação do composto de Oli-Ola, com efeito antioxidante, que retarda o envelhecimento precoce e o escurecimento da pele do rosto.



Realize o ritual do peeling logo ao acordar, ou, durante o banho, para economizar tempo e deixar o dia a dia mais prático, já que os poros estarão abertos. Não se esqueça de executar a limpeza com movimentos suaves, sem fazer muita força para não machucar a pele!

E o mais importante: sempre consulte um dermatologista em caso de dúvidas.

