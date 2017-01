Pele hidratada: não dê férias para sua beleza neste verão

O Verão chegou e com ele o tempo de descansar e relaxar! Se for à beira da praia ou da piscina, melhor ainda! Essa curtição toda, no entanto, tem de estar acompanhada de muitos cuidados com a pele, que também precisa de descanso e é a primeira a sofrer com as ações do sol, do mar e do vento! Para mantê-la bonita, vale dedicar tempo em caminhos que evitam seu envelhecimento cutâneo e ao mesmo tempo previnem a derme das temidas marcas de expressão. Além da proteção solar que é indispensável, a hidratação da pele é outro mandamento importante.



A hidratação é um fator fundamental contra o processo de envelhecimento da pele e de outras mudanças nela ocorridas. Fatores genéticos, tabagismo, alcoolismo, também podem influenciar neste processo de envelhecimento, em virtude disso, manter a pele hidratada é um dos caminhos mais simples para a manutenção da beleza da tez, pois evita seu ressecamento e, consequentemente, sua flacidez. As alterações vasculares, as rugas e a diminuição da espessura da pele podem ser prevenidas e suavizadas ao manter a pele constantemente hidratada.



Para o cirurgião dermatológico, Fábio Alex Marques, a hidratação é tão importante quanto o uso do protetor solar. "Hidratar a pele não é um cuidado estético apenas, pois todas as reações bioquímicas, o sistema imunológico bem como, todas as funções que nosso organismo desempenha, necessitam da molécula de água que adquirimos durante nossa hidratação", explica.



Por isso, a palavra de ordem da estação é trabalhar preventivamente: hidratar, hidratar e hidratar! E o caminho para deixar a pele devidamente hidratada ficou mais fácil de ser seguido com o surgimento dos adesivos antissinais de silicone Supérbia. Desenvolvidos com silicone grau médico, não contam com adição alguma de fármacos ou cremes e podem ser aplicados diretamente na pele do rosto e do colo, pois são hipoalergênicos.



"Os adesivos de silicone cumprem o papel de atenuar inclusive a aparência de pele vincada resultante do hábito de dormir de lado, além de apresentarem eficácia no tratamento de cicatrizes", afirma Fábio Alex. Ele explica que mediante oclusão da pele, o adesivo proporciona uma leve compressão que atua na hidratação contínua da derme e melhora a sua coloração, textura e uniformidade.



Os adesivos podem ser utilizados para revigorar a pele que foi exposta ao sol e ao vento durante as atividades típicas de verão. A partir de duas horas de uso já pode-se notar o efeito na pele, mas com o uso contínuo durante o sono, os resultados são potencializados. Porém o cirurgião dermatológico ressalta que a utilização não é recomendada nos casos em que a pele está "queimada" pelo sol.



Passo a passo da hidratação



Quer aproveitar o verão sem deixar de lado a hidratação? Simples! Anote as dicas elaboradas pelo Dr. Fábio Alex:



- É importante tomar bastante água. Você sabe calcular a dose de agua que tem que ingerir por dia? Aproximadamente 30ml por quilo de peso ou seja: para uma pessoa de 70kg calculamos 2100 ml de líquido por dia. Em épocas muito quentes como nos dias de verão, devemos aumentar para 45 ml por quilo de peso ao dia. Na praia, quanto mais líquido, melhor.



- O ideal é manter os hidratantes sempre por perto. Uma dica é espalhá-lo pelo corpo todo, e a melhor hora para fazer é após o banho logo após o banho (que nunca deve ser muito quente).



- Para quem tem alergia, a sugestão é optar por cremes umectantes sem perfume e também sem cor. Importante não se esquecer de passar um hidratante labial com protetor.



- Todo mundo sabe que a recomendação é não exagerar no tempo de exposição ao sol, mas, às vezes, a empolgação é maior e com isso a pele fica vermelha e, alguns casos, irritada. Quando sensação de ardor é inevitável, o uso de uma água termal pode ser um alívio para esse sintoma. E evite se expor das 10 às 16 horas.



- Para as regiões mais ressecadas, como cotovelo e joelho, uma boa saída é o uso de manteiga corporal ou vaselina.



"Aproveite o verão, mas sem deixar marcas na pele durante o resto do ano, abuse da hidratação e não do sol", recomenda Fabio.