Pele hidratada em sintonia com a elegância da estação

Para algumas pessoas o inverno é uma das estações aguardada com grande entusiasmo. É chegado o momento de aproveitar para curtir um bom vinho, visitar cidades "geladas" que permitiram um clima romântico e vestir a nova moda.



Assim como nas outras estações, o corpo necessita de alguns cuidados. No inverno é comum o questionamento quanto ao ressecamento da pele, isso é natural e acomete praticamente todo mundo. Por estarmos sempre com muitas roupas, o primeiro lugar a ser notado é o rosto, em seguida notam-se nas pernas um aspecto de esbranquiçado. Esses são sinais de que a pele está com pouca, ou quase nada hidratada. A Boni Brasil que tem como slogan "Quem Ama Cuida" acredita que alguns cuidados simples, e práticas no dia a dia podem deixar a pele bonita e hidrata em sintonia com a elegância da estação. Pensando nisso, dicas de cuidados para manter a pele saudável.



* Tomar 2lts de água por dia. Essa prática é recomendada para todos os dias, independente de estação.

* Evitar banhos quentes, a pele é sensível e o excesso de calor da água remove a oleosidade natural que nosso corpo produz.

* A pele por estar sensível e pouco hidratada é recomendável que ao esfregar no seja de forma delicada.

* Aplicar hidratante corporal ao menos uma vez ao dia.



Como recomendação de hidratante corporal, a linha Boni Natural é uma opção acessível e benéfica à natureza e humanos.



Hidratante Corporal – Amêndoa e Lavanda

O óleo de amêndoa hidrata e amacia e pele, previne rugas e melhora na elasticidade além dos benefícios anti-inflamatório e calmante para a pele. O óleo natural de lavanda possui ação adstringente e relaxante.

Média de Valor: R$ 20,00

Não contém: parabeno, silicone e óleo mineral.



A linha Boni Natural é a primeira marca brasileira a declarar os percentuais de matéria-prima de origem vegetal e mineral em seus produtos.



A empresa ressalta que para manter os melhores cuidados com a pele e corpo é importante que cada indivíduo visite o dermatologista.



Assessoria de Imprensa

Eduardo Domingos

atendimento@edoocomunicacao.com.br

(11) 94725 0137