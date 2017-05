Pele limpa e hidratada com o vapor de ozônio

A limpeza de pele é um procedimento essencial para a remoção de impurezas, além de contribuir com a desintoxicação e oxigenação dos poros. Um grande aliado desta higienização é o vapor de ozônio, devido à sua ação asséptica e oxigenante.



O vapor de ozônio, quando em contato com a pele, provoca umidificação e dilatação. Esses efeitos facilitam a eliminação de toxinas, a hidratação e a emoliência da camada córnea da pele, dando-lhe flexibilidade para posteriores tratamentos como a extração de pápulas, pústulas e comedões, e a penetração de cosméticos.



Além disso, o vapor quente promove a vasodilatação superficial, contribuindo com a expansão dos anexos da pele, como as glândulas sebáceas e sudoríparas, auxiliando na remoção dos radicais livres.



Segundo a consultora científica Aline Marques, "Os efeitos desta limpeza contribuem para uma melhora geral do aspecto da pele, resultando em uma cútis saudável e renovada", explica.



A HTM Eletrônica possui em sua linha de produtos o Beauty Steam, um equipamento de vapor de ozônio de alta tecnologia para higienização da pele, tratamentos capilares, aromaterapia e podologia.



O equipamento é leve, moderno, prático e totalmente digital. Possui um reservatório exclusivo para inclusão de aromas e capacidade de armazenamento de até 600 ml de água, o que contribui com a realização de procedimentos longos, sem a necessidade de reabastecimento.



Seus benefícios são imediatos e apresentam resultados significativos na execução de diferentes tratamentos.



Jornalista responsável: Jéssica Galassi

