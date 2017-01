Peregrina lança nova coleção reunindo peças indianas e indígenas

Contar histórias e misturar culturas e etnias em vestimentas é o objetivo da Peregrina. Com referências de diversos lugares do mundo, o conceito surgiu por conta de uma paixão em desbravar lugares e costumes e transmitir a outras pessoas. É o que podemos chamar do "comer, rezar e amar" da moda, já que por trás de cada peça, há um mundo de sabores, crenças e histórias a ser explorado.



A nova coleção "We Are All Indians" surgiu por meio de uma curiosidade da língua inglesa e

traz peças cheias de personalidade e autenticidade. A Índia é representada pelas roupas confeccionadas a partir de sarees do país. Já os acessórios, são feitos por comunidades indígena de Alter do Chão, no Pará. A marca busca conhecer, promover e sustentar o trabalho feito por artesãos de diversas partes do mundo.





Final do século XV. Colombo e seus navegadores portugueses atravessavam os mares em busca do famoso mercado de especiarias indianas. Mas foi na América que os olhos de toda uma tripulação se encantaram com novas e singulares belezas. Pensando que haviam encontrado o caminho da Índia, passaram a chamar os nativos do continente de índios. Se na nossa rica e complexa língua portuguesa é possível fazer a diferenciação entre índios e indianos, no inglês, as coisas são um pouco diferentes: A mesma designação - indian - serve para ambos os povos, o que pode causar confusão em algumas situações. Pra nós, não. Da 'confusão', nasceu esse ensaio que reúne as riquezas e expressões dessa miscigenação, capaz de cativar sentidos ao redor do mundo.





Uma das grandes propostas da marca é a forma de produção. De acordo com sua fundadora Maruscka Grassano, "a Peregrina não trabalha com produção em massa, que barateia o custo e remunera mal (e até explora ou escraviza) as pessoas envolvidas no processo de produção. Nossa proposta é incentivar que as pessoas tenham mais consciência dos produtos que consomem, valorizando COMO eles são produzidos, QUEM os produz e, claro, a qualidade – pra não serem facilmente descartados. Cada uma de nossas escolhas tem um impacto e na moda isso não é diferente."







Como surgiu

Com formação em Jornalismo e especialização em Marketing e Business, a fundadora da marca Maruscka Grassano jamais imaginava ter uma ideia de negócio quando se dispôs a passar uma temporada na Índia.



"Logo no meu primeiro mês no país, em março de 2014, tive o 'estalo', quando vi um amigo colombiano largando o emprego pra vender artigos indianos na Colômbia. Esperando ele fazer suas transações com um fornecedor na capital Nova Delhi, me sentei em um restaurante numa movimentada área de comércio da cidade.



Foi quando um cara super estiloso (bem hiponga) dividiu a mesa comigo. Na minha mania de puxar papo com desconhecidos, acabei descobrindo que aquele austríaco vivia viajando: comprava mercadoria em um país e vendia no outro. Achei aquilo fantástico, foi quando surgiu a ideia de criar uma marca que me permitisse buscar coisas novas e conhecer diferentes países e culturas e oferecer isso para as pessoas do meu país, a partir da minha cidade."



Coleções

A Peregrina já passou por Índia, Uganda, Colômbia, Chile,Peru e no Brasil, Alter do Chão, no Pará.



