Perfumaria Kamapheu Dourado vai inaugurar showroom, no dia 6/12, no Euroville Office Premium, em Bragança Paulista

A Kamapheu Dourado, perfumaria artesanal, vai inaugurar no dia 6 de dezembro, quinta-feira, o seu novo espaço físico, no formato showroom, no Euroville Office Premium, Torre I, sala 214, 2º andar, em Bragança Paulista. Na ocasião, será oferecido um coquetel de boas-vindas, das 15h às 20h, e suas clientes serão presenteadas com um mimo da perfumaria. Todos que visitarem o showroom também irão concorrer a um kit especial da Linha Notre Dame (Aromatizador de ambientes, sabonete líquido e sabonete em barra).



"A perfumaria nasceu há cinco anos e a maioria das nossas vendas é feita online pelas mídias sociais como Facebook, Instagram (@kamapheu_dourado) e WhatsApp. Porém, senti a necessidade de um espaço físico, no modelo showroom, onde a cliente possa ter uma experiência de compra intimista e agradável. A cliente pode experimentar os produtos, receber dicas e orientações sobre o uso, além de encontrar peças exclusivas de vestuário, semijoias e decoração", comenta Andréia Zago, sócia-proprietária da Kamapheu Dourado, farmacêutica e professora da Universidade São Francisco (USF), de Bragança Paulista.



A Kamapheu Dourado é inspirada nas antigas perfumarias francesas e sua logomarca é representada por um camafeu com face feminina coroada, que era utilizada pelas mulheres como joias esculpidas em estilo romântico e com caraterísticas clássicas. A decoração do espaço é clássico-contemporâneo composta por espelho com moldura digna da corte francesa, penteadeiras, cristaleiras, semijoias, estatuas, bancos e cadeiras de época.



A perfumaria é especializada em desenvolver aromas exclusivos de acordo com o gosto pessoal de cada cliente. "Cada pessoa tem um gosto peculiar em relação a cheiros. Alguém entra em um ambiente e logo se pergunta: que cheiro maravilhoso é esse? O que causa uma sensação agradável e de bem-estar. É o poder do nosso sentido olfativo que decodifica e estimula os receptores neurais, tanto para os cheiros agradáveis ou para aqueles que nos causa repulsa", explica Andréia Zago.



A farmacêutica revela que para criar um perfume personalizado existem etapas a serem cumpridas: primeiro, a cliente escolhe as nuances dos perfumes, que podem ser mais adocicados, florais, amadeirados, herbal ou as notas que mais lhe agradam. Depois, é a fase da experimentação. O perfume em contato com pele exala um cheiro único em cada pessoa. A partir da experimentação, é possível fazer ajustes para que o perfume alcance seu ponto ideal. Depois de finalizado, a cliente escolhe o frasco personalizado que receberá o aroma exclusivo.



A Kamapheu Dourado também trabalha com aromatização de ambientes, seja para residências, empresas e lojas. "Atualmente, trabalhamos com diversas lojas que contratam nossos serviços para desenvolver um cheiro único, que destaca a identidade olfativa da marca, o famoso "cheirinho de loja". Assim como acontece com as grandes marcas de grife, o perfume da loja criado pela Kamapheu Dourado pode ser vendido no próprio estabelecimento", comenta Andéia Zago. "Além de aromatização de ambientes, cresce cada vez mais a aromatização de presentes, com borrifadas do perfume em sacolas da loja e embrulhos, tornando a abertura do pacote uma experiência única e inesquecível", complementa.



Para 2019, a empreendedora mostra-se otimista em relação à expansão do seu negócio. "Hoje, temos quatro vendedoras dos nossos produtos, localizadas em Bragança Paulista (SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e também no Paraguai e buscamos profissionais interessados em revender os nossos produtos em outras regiões e, futuramente, planejamos ampliar com a possibilidade da abertura de franquias da marca", finaliza a farmacêutica.



Conheça todos os produtos artesanais desenvolvidos pela Kamapheu Dourado:



*Linha Les Rose - Rosa Damasceno & Amêndoas - Inspirada em Nossa Senhora, a rosa icônica da perfumaria mundial.

• Sabonete líquido

• Sabonete em barra

• Body Splash

• Creme para as mãos

• Sais de banho

• Talco

• Sachê envelope

• Body splash



*Linha Belle femme - Jaboticaba. Uma fragrância que segue a refrescância do Frutal.

• Sabonete líquido

• Sabonete em barra

• Body Splash

• Creme para as mãos

• Sais de banho

• Talco

• Sachê envelope

• Body splash



*Linha Aline - Talco. A fragrância sofisticada do talco.

• Sabonete líquido

• Sabonete em barra

• Body Splash

• Creme para as mãos

• Sais de banho

• Talco

• Sachê envelope

• Body splash



*Linha Chemin (masculina) - Algas Marinhas & Cítricos - Inspirado em São José, a fragrância do frescor da brisa do mar.

• Sabonete líquido

• Sabonete em barra

• Body splash

• Aromatizador (inspirado no perfume Angel)



*Linha Avene - Aveia & Mel - Inspirada em Jesus. O aroma adocicado suave para um delicioso banho revigorante.

• Sabonete líquido

• Sabonete em barra



*Linha Bamboo Kamapheu - A essência que remete ao bem-estar, serenidade e harmonia.

• Sabonete em barra

• Body Splash

• Creme para as mãos

• Sais de banho

• Talco

• Sachê envelope

• Body splash



*Linha Sensualité - Aromas envolventes e conquistadores.

• Água de lingerie

• Creme corporal perfumado



*Linha Ma Maison - Leve experiências olfativas únicas a todos ambientes.

Aromatizadores de ambiente nas versões varetas, spray e carro.

(Bamboo kamapheu, Lavanda francesa, Capim limão, Flor de laranjeira, Chemin (Inspiração Angel), Fleurs e Perle (perfumaria feminina francesa), Canela & floral, Canela & Patcholy, Alecrim, Verbena & Citricos.

• Água de lençol

• Água de lingerie

• Aromatizadores com varetas

• Borrifadores



*Inauguração do showroom Perfumaria Kamapheu Dourado*

Save the date - Agende-se!

Data: dia 6 de dezembro, quinta-feira

Horário: das 15h às 20h

Local: Euroville Office Premium, Torre I, sala 214, 2º andar (Praça Maastricht, 200 - Jardim São José, Bragança Paulista - SP, CEP 12917-0210).

Para mais informações, entre em contato pelo número (11) 99508-9549 (WhatsApp)

Siga a Kamapheu Dourado nas redes sociais:

Facebook: @kamapheudourado / https://www.facebook.com/kamapheudourado/

Instagram: @kamapheu_dourado



Website: https://www.facebook.com/kamapheudourado/