Perguntas e respostas sobre tratamento de varizes com espuma densa

Todo mundo sabe qual é a tríade para se manter saudável: ter bons hábitos de vida, uma boa alimentação e exercitar-se regularmente. Seguir essas orientações não é garantia de que você não vai adoecer ou ter qualquer problema de saúde, até porque muitas doenças são causadas, principalmente, por fatores genéticos, como é o caso das varizes.



Geralmente, elas surgem sem nem serem notadas. A desconfiança de que a circulação sanguínea pode não estar funcionando corretamente aparece quando alguns sintomas se manifestam: inchaço nas pernas, dor, formigamento e sensação de peso. Em outras situações, é a percepção da existência de veias mais sobressaltadas nas pernas o que gera a suspeita de que varizes podem estar se formando nos membros inferiores. E aí, o que fazer?



A resposta é: tratar. Uma técnica que tem se mostrado muito eficaz é o tratamento de varizes com espuma densa. Atualmente, é um dos mais recomendados e, naturalmente, um dos que mais despertam questionamentos. Abaixo, constam as principais dúvidas em relação a ele.



Quais são as principais dúvidas sobre o tratamento de varizes com espuma densa



Como é feito?



O tratamento com espuma densa, guiada por ultrassom, é um método não-cirúrgico usado para tratar as varizes. Um medicamento esclerosante, em forma de espuma, é injetado dentro da veia para destruí-la. Apesar de eficiente, não são todos os casos que podem ser tratados dessa forma. Algumas pessoas podem ser sensíveis à substância ou apresentar um quadro de saúde venosa que exige outro tipo de intervenção.



É possível fazer o tratamento de varizes com espuma densa e ir trabalhar no mesmo dia?



Para evitar que o reagente da espuma cause complicações ao organismo, o tratamento não é realizado em uma única sessão. Além disso, não existe um número definido de sessões a serem feitas, pois essa determinação depende de cada caso.



Não é necessário fazer repouso após o tratamento, ou seja, é possível caminhar e realizar as atividades habituais do dia a dia. Só é preciso usar uma meia elástica durante 2 dias e prestar atenção às reações na pele. Podem surgir manchas escuras próximo à região tratada.



É um tratamento que pode ser feito por diabéticos?



Não há problema em pessoas diabéticas realizarem o tratamento de varizes com espuma densa. No entanto, o diabetes precisa estar controlado e o organismo não deve estar passando por nenhum processo infeccioso durante o período do tratamento.



É um tratamento indicado para quem tem trombofilia?



São poucas as contraindicações existentes para esse tipo de tratamento de varizes. Em casos de trombofilia, precisamos tomar cuidados extras para evitar possíveis complicações. Nessa situação, o recomendado é conversar com o cirurgião vascular sobre a abordagem mais adequada. No geral, o tratamento é, sim, indicado para quem tem trombofilia.



Qualquer que seja o caso, a orientação do cirurgião vascular não deve ser dispensada, pois somente ele é habilitado para prescrever e efetuar o tratamento de varizes com espuma densa.