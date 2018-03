Os perigos da gordura abdominal: endocrinologista explica e dá dicas sobre como evitar a barriguinha

Quem nunca se incomodou com a barriguinha que atire a primeira pedra. O problema é preocupação de homens e mulheres em variadas faixas etárias. O problema é sério para sua saúde.



"O excesso de gordura abdominal não é apenas uma questão estética, ele pode criar um ambiente metabolicamente inflamado, com aumento de risco cardiovascular, quando a circunferência abdominal é maior que 102 cm em homens e maior que 88 cm em mulheres", explica a médica endocrinologista e clínica geral Dra. Juliana Garcia Dias, do Rio de Janeiro.



A notícia boa é que é possível mudar esse quadro e alcançar a barriga dos sonhos, desde que tenha muita dedicação. "Primeiro, é importante termos a sensatez que cada um tem uma tendência genética para a composição corporal. E as mulheres, do ponto de vista hormonal, têm mais facilidade ao acúmulo de gordura abdominal do que os homens. Já na ala feminina, existe as que têm mais predisposição ao acúmulo na barriga e as com maior tendência no quadril", analisa Dra. Juliana.



Para perdermos medidas na cintura, precisamos de alguns cuidados, principalmente com a dieta (80% depende da dieta), com a atividade física e o equilíbrio hormonal, associado a muita disciplina.



Confira as dicas da endocrinologista :



Evite alimentos ricos em carboidrato simples, açúcar, fritura, produtos industrializados;

Aumente a ingestão de alimentos ricos em fibra;

Mantenha um bom consumo de água;

Evite o consumo de bebida alcóolica;

Evite bebidas gaseificadas;

Faça exercício físico, aeróbico e de resistência muscular, valorize a frequência e a intensidade;

Melhore sua postura, fortaleça a musculatura abdominal e lombar;

Durma bem. Durante o sono liberamos hormônios que ajudam na perda de peso;

Procure formas de combater o estresse, sem ser pela comida. O estado de alerta e de estresse libera hormônios que dificultam uma boa resposta metabólica para perda de peso;

Equilibre seus hormônios. Um check up do ponto de vista endocrinológico, a partir da consulta médica e exames laboratoriais pode ajudar.

"Pense num projeto duradouro para sua vida, ajuste sua saúde. O endocrinologista pode ajudá-la", reforça Dra. Juliana.



Dra. Juliana Garcia, Endocrinologista e Clínica Geral.

Membro titular da Sociedade Brasileira em Endocrinologia e Metabologia.

Instagram @drajulianagarciad.