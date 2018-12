Perucaço na Paulista: ONG presenteia pacientes com câncer

Segundo o INCA - Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do que afeta a pele não melanoma, respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano. O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença.

Relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta idade sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Estatísticas indicam aumento da sua incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento.

Existem vários tipos de câncer de mama. Alguns evoluem de forma rápida, outros, não. A maioria dos casos tem bom prognóstico.

Solidariedade

A ação solidária “Perucaço na Paulista”, organizada pela ONG Tesoura Sem Ponta, em parceria com a Luminus - conhecida mundialmente pelas cápsulas para crescimento capilar Luminus Hair - vai presentear com perucas, mulheres em tratamento com quimioterapia, ou outros diagnósticos que resultam em perda de cabelos.

O evento acontece no próximo dia 16, domingo, a partir das 8h na Avenida Paulista. As mulheres interessadas em receber uma peruca não precisam agendar horário e podem escolher, entre diversos modelos, a peruca ideal.

Pessoas que querem doar cabelo também poderão participar da ação: durante o evento, cabeleireiros de plantão vão realizar os cortes para a confecção de novas perucas. Como reconhecimento da atitude, frascos de Luminus Hair serão entregues aos doadores, com o intuito de estimular o crescimento e a vitalidade dos cabelos.

A ONG Tesoura Sem Ponta reforça que as mechas doadas devem ter pelo menos 20 cm de comprimento e todos os tipos de fios são aceitos, até mesmo aqueles com químicas e colorações.

Perucaço na Paulista Data: 16/12/2018

Horário: A partir das 8h

Local: Avenida Paulista, nº 2073- na altura do Conjunto Nacional /

ONG Tesoura Sem Ponta

A ONG Tesoura Sem Ponta nasceu em 2014 na cidade de Campinas/SP e foi idealizada pela jornalista Larissa Dias, que trabalhou em uma pauta que abordava a doação de cabelos e decidiu atuar diretamente na causa. Com a ajuda das amigas Paula Viel e Camila Sagarra, o Tesoura Sem Ponta ganhou vida, nome e identidade.

A TSP recebe doações de cabelos de toda parte do país e confecciona perucas com cabelo 100% natural. Com milhares de doações recebidas através de parcerias com salões de beleza e outras instituições, a ONG já beneficiou doando perucas para centenas de mulheres, adolescentes e crianças diagnosticadas com câncer ou outros problemas de saúde que causam a perda de cabelo, como alopecia.A ONG Tesoura Sem Ponta recebe e faz doações em todo o país.



Luminus

Após intensas pesquisas, a empresa fundada em 2015 pelos sócios William Marianno Jr. e Silvio Ricci, desenvolveu e trouxe dos Estados Unidos para o Brasil, a fórmula exclusiva do complexo vitamínico capilar Luminus Hair, que estimula o crescimento 3x mais rápido, apoiando a busca do resgate da autoestima das mulheres que sofrem com a quebra, queda e enfraquecimento dos cabelos.

No mesmo ano, o e-commerce da marca, passou a ser a principal forma de comercialização das cápsulas em todo o país, expandindo as vendas para os Estados Unidos (http://usa.luminushair.net) em 2016.

Durante o processo de expansão, a Luminus também lançou o Luminus Men, versão masculina das cápsulas de crescimento, além do Luminus Skin, que promove um peeling natural na pele de dentro para fora.

Em 2017, um quiosque foi aberto no Shopping Iguatemi Campinas, com o objetivo de comercializar toda a gama de produtos da empresa, que possui planos futuros para abrir novas unidades através do sistema de franquias em todo o país.

No mesmo ano, chegou ao mercado a linha Luminus Hair Activated, composta por shampoo, máscara ultra nutritiva com ativos hidratantes, condicionador e tônico capilar, disponíveis em duas versões: Cabelos Normais a Oleosos e Cabelos Secos, Ressecados e Quimicamente Tratados.

Em 2018, a empresa iniciou os investimentos em marketing de relacionamento:

lançou o Luminus Club, um clube de benefícios criado para oferecer a oportunidade para todas as pessoas que buscam empreender, promovendo a possibilidade de mais qualidade de vida, desenvolvimento pessoal e independência financeira.

E dando sequência ao processo de mudanças, a marca incorporou às cápsulas de Luminus Hair, a Phitonitina, um blend de componentes internacional e exclusivo, formulado com proteínas, vitaminas, aminoácidos e enzimas, além do aroma natural de morango.

As famosas cápsulas rosas contabilizam mais de um milhão de clientes satisfeitas com os resultados.

