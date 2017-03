Pesquisa com alunos mostra o novo rumo do mercado de beleza

Com a crise que assola o país, as relações trabalhistas e de carreira mudaram muito, e quem não se reinventa, simplesmente fica para trás, atesta o coordenador do curso de MBA em gestão e negócios de Visagismo Robson Trindade http://educacaovisagismoeprojetos.com.br/parceiros/robson-trindade/ .



Baseado nesse cenário e vislumbrando o pós-crise, foi realizada uma pesquisa com os alunos do curso de MBA em gestão e negócios do Visagismo de diferentes regiões da cidade de São Paulo.



Foram feitas algumas perguntas às clientes desses salões, e em resumo, o que se pode constatar é que com a crise, as clientes pararam de consumir os serviços tradicionais que são realizados nos salões e começaram a realizar o auto atendimento em si mesmas e em parentes e amigas.



Mesmo que a qualidade do serviço realizada não seja tão boa, realizar esses serviços em si mesmas e nas outras gera uma satisfação e uma grande economia de dinheiro, o que leva essas mesmas clientes a afirmarem que após a passagem dessa crise e estabilização profissional, elas não irão consumir mais esses serviços dos salões.



A pesquisa deixa muito claro que o mercado de beleza de serviços na área de beleza, sofre um abalo sísmico, isso significa que aquela posição que nós tínhamos anteriormente antes dessa movimentação de mercado, não mais voltará a ser como era.



O mercado de beleza de consumo de serviços de beleza mudou, e mudou para não mais voltar a ser como era anteriormente. Isto é o resultado da pesquisa obtida através dos alunos que estudam MBA em Visagismo e gestão de negócios na área de Visagismo e estética.



Como o mercado não irá voltar a consumir da mesma maneira, é necessário se reinventar, é necessário tentar entender qual é o mercado e como essas clientes podem voltar a consumir serviços dos quais elas não são capazes de fazer o auto atendimento.



A recessão, a economia de recursos fez com que as pessoas aprendessem a lidar sozinhas com suas necessidades, e a partir de agora, as pessoas que trabalham com esse tipo de serviço devem aprender que não basta só entregar uma coisa simples, mas é necessário entregar mais que o combinado, entregar um serviço diferenciado, de qualidade.



Além disso, principalmente ter nas suas equipes profissionais altamente capacitados, graduados, pós-graduados, com MBA, com formação cada vez maior, porque isso sim vai separar o bom profissional do profissional que aprendeu por repetição.



Muitas pessoas confundem, fazem vários cursos, e alguns cursos, pocket cursos que dão a idéia de que você aprendeu, que na verdade você não aprendeu, na verdade você obteve informações que é necessário aprender e você se mune daquelas pequenas informações e tenta criar um conceito e vai para o mercado atuar.



Hoje a consumidora não aceita profissionais alicerçados no chamado "achismo", hoje precisa ter conhecimento, formação e experiência.



O profissional precisa realmente se dedicar aos estudos para que possua uma base sólida de informação e conhecimento, esse é o caminho!

