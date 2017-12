Pessoas com "espírito jovem" vivem mais e melhor

Pesquisa publicada na revista científica "JAMA Internal Medicine" mostra que as pessoas que se sentem mais jovens que sua idade cronológica provavelmente viverão mais e terão vidas melhores. Embora ninguém conheça a melhor maneira de permanecer jovem, existem três qualidades que as pessoas que se sentem jovens tendem a ter em comum. Manter a mente ágil, o corpo ativo e permanecer socialmente ativo são as maneiras pelas quais as pessoas se sentem mais jovens do que elas cronologicamente são.



Para manter uma mentalidade jovem algumas pessoas desafiam-se a tentar coisas novas como sair para dançar, juntar-se a um clube de livros ou a um clube de caminhadas. Cantar, dançar e encontrar novas maneiras de permanecer ativo contribuem para manter uma visão juvenil da vida.



Não ter medo de rir de si mesmo também ajuda. Tentar novas coisas com alegria aumenta os níveis de dopamina e níveis de energia. Ouvir música também aumenta a dopamina, assim como a dança.



Voltar a estudar também ajuda a manter a mente jovem. As faculdades comunitárias locais estão cheias de cursos que podem ser feitos para aprender-se novas habilidades ou redescobrir-se assuntos em que já não se pensa há algum tempo. Por um pequeno custo é possível juntar-se a outros aprendizes ao longo da vida e manter a mente ativa.



Quando possível é interessante considerar ingressar em um passeio de viagem educacional. Esses passeios são oferecidos por uma variedade de organizações diferentes e são uma ótima maneira de viajar e aprender de uma só vez.



Fazer aulas é uma maneira maravilhosa de conhecer novos amigos e é também outra maneira de manter a mente super ativa.



Pessoas que passam pelo menos 150 minutos por semana envolvidos em exercícios aeróbicos têm excelentes benefícios em sua saúde física. Elas também têm melhor saúde mental, menos probabilidade de sofrer depressão e ansiedade, e possuem melhores habilidades cognitivas.



Uma maneira de cumprir o compromisso de exercício semanal é se envolver em atividade moderada por 30 minutos, 5 dias por semana. Mas é muito importante seguir o nível de conforto do seu corpo com os exercícios. Verificar com um médico antes de iniciar um novo programa de exercícios é mandatório.



Para quem gosta de animais, uma boa alternativa é ser voluntário como um caminhante de cachorro para alguma organização local de resgate de animais.



Outra dica é utilizar-se de tratamentos de rejuvenescimento. Aqui no Brasil um produto muito famoso é o Lift Gold que é um efeito Cinderela instantâneo, mas além disso é também um tratamento, que após algumas semanas de uso começa a fazer a suavização das rugas e marcas de expressão. O Lift Gold faz uma suavização de até 80% das rugas, por isso ele é o preferido das famosas.



Fortalecer os laços com a família e amigos é o primeiro passo para resgatar a vida social perdida. Muitas pessoas que relatam se sentir mais jovens do que sua idade relatam gastar tempo com pessoas que elas se preocupam. Elas fazem passeios especiais com suas famílias e amigos periodicamente em sua vida. Ao se concentrarem nas vidas de suas famílias e amigos, é menos provável que elas se sintam isoladas e sozinhas.



Voluntariar-se para ajudar alguém costuma ajudar. As pessoas que se sentem jovens geralmente relatam sentir como se tivessem algo para oferecer a suas comunidades. Como resultado, elas se sentem valorizados e apreciadas. Escolas locais, hospitais e grupos comunitários são ótimos lugares para se voluntariar.



Encontrar grupos que compartilhem os mesmos interesses também é uma ótima opção. Para quem gosta de ler, juntar-se a um grupo de livros na biblioteca local ou livraria é outra opção. Para quem fala uma segunda língua, muitas vezes há grupos de conversação que se encontram na comunidade. Outras opções incluem grupos de filmes, comunidades religiosas ou grupos artesanais.



Para quem nunca teve a oportunidade de explorar seus interesses, é sugerido visitar grupos e fazer perguntas aos seus membros. As pessoas geralmente ficam bastante felizes em falar sobre seus Hobbies.



Conectar-se com pessoas online também pode ser uma boa alternativa considerável. Conectar-se com pessoas online não é o mesmo que gastar tempo com elas pessoalmente, os grupos sociais online são cada vez mais populares entre pessoas de todas as idades. Além disso, esta pode ser uma maneira maravilhosa de se conectar com familiares distantes e amigos que não se consegue ver com frequência.



Como as pessoas mais jovens tendem a ser mais fluentes no uso de computadores para a interação social, aquele que entrar nesse meio provavelmente se sentirá mais jovem simplesmente se familiarizando com a socialização online.











Website: http://agelessinstantlyoriginal.com/lift-gold-funciona-analise-completa-preco-e-onde-comprar-com-desconto