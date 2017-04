Pets agora podem receber seus produtos de beleza em casa

O conforto de receber os produtos em casa e com atendimento exclusivo de um consultor não é mais privilégio apenas dos humanos. Em fevereiro deste ano, foi lançada em Curitiba a docg. – primeira empresa de cosméticos e produtos para animais com sistema de vendas diretas. A iniciativa foi dos empresários Sandra Schuster, Flávio Pigatto e Juliano Cortes, que possuem larga experiência no mercado de produtos e serviços para animais. Sandra e Flávio são os fundadores da DrogaVET, maior rede de farmácias de manipulação veterinária no Brasil, e Juliano é franqueado DrogaVET há mais de 10 anos. O sucesso foi tanto que a empresa acabou antecipando a atuação em outras praças e já conta com consultores em mais de 20 cidades no Brasil.



E a novidade não fica apenas no formato de vendas. A empresa também buscou desenvolver para o universo pet opções de produtos que tratam problemas de beleza comuns aos humanos e também aos animais, como a necessidade de cuidados com hidratação, por exemplo. "É muito comum as pessoas investirem em tratamentos e produtos para recuperar a beleza e saúde os cabelos. Mas é preciso lembrar que os pelos dos cães e gatos também são afetados, ficando mais ásperos e ressecados, com alteração na cor e perda do brilho", comenta Sandra.



O primeiro passo para o tratamento é lembrar que os produtos de higiene e beleza devem ser de uso exclusivo veterinário. "Nada de aproveitar o mesmo shampoo ou ampolas de tratamento do tutor do pet", alerta. Segundo Sandra, a pele dos animais tem pH diferente do humano, são mais finas e sensíveis, por isso a utilização de produtos para humanos pode causar alergias e problemas na pele.



Confira as dicas da farmacêutica para os cuidados com os pets:



1 - Banhos



"É preciso sempre usar shampoos adequados ao tipo de pelo do animal e finalizar o banho com condicionador, desta forma protegendo os fios do ressecamento e ações do clima", explica Sandra.



2 – Hidratação



Para recuperar a hidratação dos pelos, os pets ganharam produtos semelhantes aos dos humanos, como leave-in e ampolas. "Desenvolvemos produtos que trazem resultados rápidos e são práticos de utilizar", comenta a farmacêutica Sandra Schuster. O leave-in é composto por vitamina E, queratina e D-pantenol, que promovem a hidratação e restauração dos pelos. Já a ampola, objetiva fortalecer, dar brilho e restaurar as pontas duplas.



3 – Escovação



Para evitar que os pelos embolem e também para a retirada de resíduos da pelagem, o ideal é escovar os cães e gatos no mínimo 3 vezes por semana. Segundo a farmacêutica, existem escovas adequadas ao tipo e comprimento dos pelos e também aquelas que prometem retirar os sub pelos mortos, evitando assim que a pelagem embole e a pele respire melhor.



4 – Coloração



A exposição ao sol também prejudica a coloração do animal. "Pelos escuros desbotam e pelos brancos podem ficar manchados devido ao contato com poeira", explica Sandra. "Shampoos e condicionadores adequados à cor da pelagem devem fazer parte da rotina de higiene. Para complementar os cuidados é possível utilizar fixadores de brilho, que valorizam os tons das pelagens", complementa.



5 – Patas



Não é apenas a pelagem dos cães que precisa de tratamento especial. As patas e cotovelos sofrem com o atrito no chão. "Essa também foi uma preocupação da docg. ao desenvolver a linha de produtos", esclarece a farmacêutica Sandra Schuster. "Criamos um creme para patas com D-pantenol e glicerídeos de soja que está fazendo sucesso", adianta.



Sobre a docg.



Primeira empresa de vendas diretas de produtos pets no Brasil, a docg. foi lançada no mercado em fevereiro de 2017. A experiência com saúde animal, adquirida por seus fundadores, motivou o desenvolvimento de produtos diferenciados, como os shampoos livres de parabenos, vaselina ou óleos minerais. Além de sua linha própria de cosméticos, que incluem diversos produtos de higiene, banho seco, creme para patas, perfumes e uma linha dedicada aos profissionais de beleza e estética animal, a docg. oferece uma grande variedade de produtos em seu catálogo. São itens de marcas parceiras, como acessórios, petiscos, alimentos úmidos, brinquedos e camas.



Os produtos podem ser adquiridos por consultores de vendas que atendem aos clientes no local de sua preferência. Pet shops e clínicas veterinárias também podem comercializar os produtos de beleza com a marca docg.



Mais informações: www.docg.com.br