P&G anuncia novas metas de sustentabilidade ambiental com foco em possibilitar e inspirar impactos positivos no mundo

A Procter & Gamble Company (NYSE:PG) anunciou hoje que alcançou várias de suas metas de sustentabilidade ambiental de 2020 e que planeja alcançar as metas restantes ao mesmo tempo em que estabelece novas metas de amplo alcance para 2030. As novas metas, chamadas de “Ambição 2030”, buscam possibilitar e inspirar impactos positivos no ambiente e na sociedade bem como agregam valor à Empresa e seus clientes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180416006428/pt/

P&G has achieved many of its 2020 environmental goals and has plans in place to meet the rest. New, broad-reaching goals for 2030 have been established; they aim to enable and inspire positive impact on the environment and society while creating value for the Company and consumers. (Photo: Business Wire)

“Acreditamos que a P&G possa ser uma força a favor do bem e do crescimento, e assim faremos uma abordagem mais deliberada para agradar aos clientes enquanto possibilitamos o consumo responsável”, disse David Taylor, Presidente e Diretor Executivo da P&G. “Os clientes esperam que as marcas nas quais confiam ofereçam um desempenho superior e também ajudem a resolver alguns dos desafios mais complexos enfrentados por nosso mundo. Nosso alcance global, nossa compreensão dos cinco bilhões de clientes que atendemos e nossas capacidades de inovação nos dão uma habilidade única de fazer uma diferença positiva”.

As metas da "Ambição 2030" da P&G incluem:

Marcas: as 20 marcas líderes da P&G, incluindo Always, Ariel, Dawn, Fairy, Febreze, Head & Shoulders, Pantene, Pampers e Tide, possibilitarão e inspirarão o consumo responsável através de embalagens 100% recicláveis ou reutilizáveis, lançando inovações mais sustentáveis e construindo a confiança mediante a transparência e o compartilhamento de nossa ciência sólida.

as 20 marcas líderes da P&G, incluindo Always, Ariel, Dawn, Fairy, Febreze, Head & Shoulders, Pantene, Pampers e Tide, possibilitarão e inspirarão o consumo responsável através de embalagens 100% recicláveis ou reutilizáveis, lançando inovações mais sustentáveis e construindo a confiança mediante a transparência e o compartilhamento de nossa ciência sólida. Cadeia de fornecimento: os locais de fabricação da P&G reduzirão a emissão de gases do efeito estufa pela metade e comprarão eletricidade renovável suficiente para manter 100% de nossas plantas. A empresa também obterá pelo menos 5 bilhões de litros de água de fontes circulares.

os locais de fabricação da P&G reduzirão a emissão de gases do efeito estufa pela metade e comprarão eletricidade renovável suficiente para manter 100% de nossas plantas. A empresa também obterá pelo menos 5 bilhões de litros de água de fontes circulares. Sociedade: a P&G continuará a criar parcerias transformadoras que possibilitam que as pessoas, o planeta e nossos negócios prosperem, incluindo os que estancam o fluxo de plástico aos nossos oceanos, protegem e expandem florestas, ampliam soluções de reciclagem para produtos de higiene absorventes e protegem a água em bacias prioritárias em todo o mundo.

a P&G continuará a criar parcerias transformadoras que possibilitam que as pessoas, o planeta e nossos negócios prosperem, incluindo os que estancam o fluxo de plástico aos nossos oceanos, protegem e expandem florestas, ampliam soluções de reciclagem para produtos de higiene absorventes e protegem a água em bacias prioritárias em todo o mundo. Funcionários: a P&G envolverá, equipará e recompensará funcionários que construírem pensamentos e práticas sustentáveis em seu trabalho diário. Recompensaremos o progresso e integraremos o reconhecimento nas avaliações de desempenho.

Mais detalhes sobre as metas “Ambição 2030” da P&G podem ser encontrados aqui.

Com base em seu legado de liderança ambiental, a P&G já alcançou muitas de suas metas de sustentabilidade para 2020 em suas áreas de foco em clima (redução das emissões absolutas de gases do efeito estufa em 16% desde 2010), água (redução do uso de água em instalações de fabricação em 27% desde 2010) e resíduos (alcançou uma meta de zero resíduos de fabricação para aterros em mais de 80% dos locais de fabricação).

O impacto do progresso da Empresa pode ser visto mediante marcas e geografias, incluindo produtos como o Tide Purclean que contam com ingredientes de base biológica e Head & Shoulders que usa plásticos encontrados em praias nas embalagens; alterações de fabricação que abastecem nossas plantas com eletricidade eólica e vapor de biomassa; e inovações em pesquisa que transformarão a capacidade de reciclagem de toneladas de plástico a cada ano, beneficiando indústrias inteiras muito além do alcance da P&G.

Este progresso é ainda mais detalhado no Relatório de Cidadania 2017 da Empresa.

“Com base em nosso progresso até o momento, nossas metas de 2030 buscam lidar com dois dos desafios ambientais mais urgentes do mundo: recursos finitos e o crescimento do consumo”, disse Virginie Helias, Vice-Presidente de Sustentabilidade Global da P&G. “Sabemos que a P&G sozinha não tem todas as respostas. Será preciso criar parcerias e cooperações para que façamos um progresso significativo, e nossas marcas desenvolvam inovações para avançar ainda mais no consumo responsável”.

“A P&G tem sido líder no direcionamento do desenvolvimento sustentável. Sua estratégia está alinhada com nossa crença de que os negócios terão mais sucesso se forem mais sustentáveis. Aplaudimos a estrutura da Ambição 2030, que tem o potencial de impulsionar um impacto global positivo para acionistas, o ambiente e a sociedade”, declarou Peter Bakker, Presidente e Diretor Executivo do Conselho Mundial de Negócios para o Desenvolvimento Sustentável.

Sobre a Abordagem à Cidadania da P&G

A Sustentabilidade Ambiental é uma das áreas de foco em Cidadania da P&G, junto com Ética e Responsabilidade Corporativa, Impacto na Comunidade, Igualdade de Gênero e Diversidade e Inclusão. Os programas de Cidadania da Empresa apoiam as Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir prosperidade para todos. Para obter mais informações sobre os esforços de Cidadania da P&G, leia o Relatório de Cidadania 2017 da P&G aqui.

Sobre a Procter & Gamble

A P&G atende a clientes em todo o mundo com um dos portfólios mais fortes de marcas de liderança, confiança e qualidade, incluindo Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. A comunidade P&G inclui operações em cerca de 70 países no mundo todo. Visite http://www.pg.com para conferir as novidades recentes e informações sobre a P&G e suas marcas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180416006428/pt/

Videos:

P&G Company Communications

Julie deSylva, 513-780-0006

Desylva.j@pg.com