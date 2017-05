Philip Kingsley chega ao Brasil com exclusividade nas lojas da Drogaria Iguatemi

A partir desse mês, nas lojas do Grupo Drogaria Iguatemi, única rede de drogarias premium do país, localizadas no Shopping Iguatemi e JK, de São Paulo, e na loja online NuSpace (www.nuspace.com.br), os clientes podem encontrar, com exclusividade, os produtos da Philip Kingsley, autoridade mundial no que se trata ao cuidado e saúde do cabelo e couro cabeludo.



"É uma honra para a DI vender com exclusividade os produtos de uma marca tão conceituada internacionalmente e que atende as exigências dos nossos clientes. Somos líderes em lançamentos do setor e continuaremos trazendo sempre o que tem de melhor no mercado mundial.", ressalta Leonardo Diniz, Diretor de Marketing do Grupo DI.



A multipremiada marca Philip Kingsley é direcionada e especializada exclusivamente ao universo dos cuidados com o cabelo e couro cabeludo, com uma herança de 60 anos dedicados à Tricologia. Uma abordagem científica única, séria e honesta, que pretende aproximar o cabelereiro à ciência do cabelo e couro cabeludo.



Entre os produtos mais conhecidos e utilizados está o Elasticizer, responsável por uma pré-lavagem que devolve a elasticidade aos cabelos, nutrindo a cutícula dos fios e prevenindo a quebra sem deixar o cabelo pesado.



Alguns produtos da marca carregam inúmeros prêmios internacionais como Beauty Awards 2012, promovido pela revista Elle de Londres, e Best Beauty Buys 2014, da InStyle, com o Elasticizer. Philip Kingsley também foi por três anos consecutivos (2012 a 2015), considerada Cool Brand, famosa premiação britânica que elege as marcas mais bacanas do país.



Hoje, a Philip Kingsley é vendida em vários países mundo, e foi trazida ao Brasil pela RBBR Produtos de Embelezamento e Acessórios LTDA, a mesma distribuidora da Tangle Teezer, a revolucionária escova de cabelos britânica que é perfeita para desembaraçar os fios sem puxar ou quebrar os cabelos, também vendida pelo Grupo DI.

Website: http://www.nuspace.com.br/