Piercing fake é alternativa para quem quer estar na moda sem fazer perfurações

Após celebridades do mundo todo desfilarem com seus piercings na orelha, a busca pelo acessório se popularizou. Entretanto, uma perfuração pode trazer riscos à saúde e exige muitos cuidados. Por isso, o piercing fake, ou piercing falso, se tornou uma alternativa para mulheres que buscam incorporar o acessório, sem a necessidade da perfuração.

Segundo publicações recentes, mulheres que já passaram da adolescência buscam cada vez mais algum tipo de acessório, que componha um estilo único e que possa ser usado também em ambientes como o trabalho. Esse é um dos motivos que ocasionou o aumento pelo interesse no piercing de orelha.

Entretanto, a perfuração nem sempre é uma opção viável, já que ela pode trazer algumas complicações à saúde. De acordo com uma publicação de revista americana Emergency, alguns dos riscos dos piercings são: alergias por conta das joias usadas, riscos de hepatite, tétano e até mesmo HIV.

Além disso, é também possível ter queloide após a perfuração. A queloide é uma dificuldade de cicatrização, que gera um tecido protuberante na região em que a pele foi furada.Por isso, uma alternativa atual à perfuração é a adesão ao piercing fake.

O acessório evita que o furo seja necessário e complementa o visual seguindo as tendências da moda. Muitas celebridades brasileiras e internacionais já aderiram ao piercing fake. As principais vantagens desse tipo de joia são:

- Não precisam de perfuração, portanto não trazem riscos à saúde

- São versáteis, então é possível usar em pontos diferentes da orelha

- A joia pode ser trocada conforme a ocasião

- Há uma grande variedade de opções de piercings fake no mercado

- Dá para usar mais de um piercing em um mesmo visual

Com a expansão do mercado de semijoias, o mix de produtos está muito mais variado. Por isso é possível encontrar muitos tipos de piercing fake, que se adequam a cada estilo e ocasião. Alguns dos mais comuns são:

Piercing duplo - essa joia única cria o efeito de estar usando dois piercings simultaneamente

Piercing geométrico - joias geométricas fazem parte das principais tendências de moda desse ano

Piercing delicado - essa joia pode ser usada em qualquer ocasião, afinal é uma peça muito discreta

Piercing colorido - joias coloridas estão em alta, portanto o piercing colorido soma duas tendências em uma só peça

Através do piercing fake é possível fazer parte das tendências, sem ter que passar por uma mudança definitiva como uma perfuração. Além disso, os riscos à saúde são praticamente nulos, uma vez que os piercings em semijoias são banhados por camadas generosas de metais nobres como ouro e ródio. Portanto, as peças em contato com a pele são antialérgicas

Na Waufen é possível encontrar muitas opções de piercing fake da moda em semijoias e joias.

Website: https://www.waufen.com.br