Planta originária do Himalaia é base de ativo natural indicado para o pós-sol

A exposição ao sol é praticamente inevitável no verão e traz inúmeros benefícios para a saúde, como a melhora da imunidade e prevenção de doenças, principalmente devido à produção da vitamina D. Porém o excesso de radiação solar tem efeitos prejudiciais à pele e, por isso, é preciso fazer uso constante de protetor solar e não esquecer dos cuidados PÓS-SOL.



Distribuído para o mercado magistral com exclusividade pela Nutrifarm do Brasil, o Extrato de Portulaca® é um ativo natural com propriedades anti-inflamatórias e calmantes que protege a pele dos efeitos danosos da radiação solar. Produzido a partir da "Portulaca Oleracea", uma planta encontrada apenas na cordilheira do Himalaia e em regiões da Rússia e da Grécia, contém numerosos nutrientes, tais como: magnésio, potássio, cálcio, ácidos graxos, glutationa, ácido glutâmico e ácido aspártico. O produto ainda é rico em ômega-3 e traz em sua composição antioxidantes potentes como as vitaminas E e C.



"Estudos demonstraram que o uso tópico de Portulaca apresentou uma significativa ação anti-inflamatória e analgésica, quando comparado com o uso de drogas sintéticas, como o diclorofenaco de sódio", afirma Tatiana Freitas, farmacêutica da Nutrifarm.



O Extrato de Portulaca® é encontrado apenas em farmácias de manipulação e previne o aparecimento de melasmas, alergias e atua contra o envelhecimento precoce tornando-se o ativo de primeira escolha no tratamento de dermatites, alergias e como calmante da pele no pós-procedimento.



Indicações do Extrato de Portulaca:



Queimaduras: Os raios solares causam queimaduras solares ou eritema, principalmente em crianças e pessoas de pele clara.



Envelhecimento precoce: A exposição excessiva ao sol sem proteção causa aparecimento de rugas e manchas na pele que são características do envelhecimento precoce, também chamado de foto envelhecimento.



Acne: A exposição excessiva ao sol causa irritação (queimadura e vermelhidão) na pele, que faz com que ela produza mais sebo. Além disso, a sudorese excessiva cria um ambiente propício para o crescimento de bactérias e fungos que causam a acne.



Alergia ao sol: Estima-se que de 5 a 10% da população apresentem alergia ao sol, que se manifesta por vermelhidão, coceira, erupção cutânea (na forma de urticária) e fotossensibilidade.



Melasmas: Os melasmas são manchas de cor marrom causadas pela exposição excessiva e prolongada ao sol durante toda a vida.



Sobre a Nutrifarm.



Visualizando o potencial do mercado de importação e de distribuição de matérias-primas farmacêuticas para Farmácias de Manipulação, dois empreendedores fundaram a Nutrifarm do Brasil em 2004 que surgiu como uma nova opção às farmácias de manipulação e indústrias de todo o país. Era um enorme desafio já que na época, o mercado magistral passava por uma regulamentação muito grande e as barreiras de entrada já eram muito altas. Mas as dificuldades iniciais foram superadas e hoje a Nutrifarm se consolida como um dos distribuidores mais bem-conceituados do mercado magistral, buscando, continuadamente, parcerias com os maiores e mais renomados fornecedores mundiais que possuam matérias-primas de qualidade, tecnologia e alto grau de pureza. A empresa conquistou a confiança de milhares de clientes e obteve qualificações em todos os órgãos regulatórios e nas centrais de compra das principais redes de farmácias do país. A Nutrifarm entende que não distribui produtos farmacêuticos, mas sim bem-estar e qualidade de vida às pessoas.