Podologia e seus benefícios

Diferente dos pedicures, que trabalham com a higiene dos pés, ou seja, retirar cutículas, limpar, lixar e pintar unhas, o Podólogo atua em afecções (lesão mórbida) superficiais, como micoses, unhas encravadas, calos, calosidades (textura áspera), rachaduras, frieiras, fissuras nos calcanhares e até pés diabéticos. É função do Podólogo orientar nos cuidados e garantir a saúde dos pés.



A Podologia liga a área de pedicure e da medicina, como a ortopedia, dermatologia, angiologia e a reumatologia.



Tratamento Tradicional:

* Assepsia dos pés;

*Corte técnico das unhas;

*Afecções e infecções (remoção de espiculas ungueais);

*Breve hidratação e massagem.

Técnicas utilizadas no tratamento:

*Ortese para correção de unhas encravadas;

*Prevenção e tratamento de alterações dermatológicas;

*Onicomicoses (infecção nas unhas, causada por fungos) - limpeza parcial ou total das unhas e também aplicação de laser CO2 Fracionado;

*Aplicação de resina acrílica na falta das unhas, podendo ser parcial ou total.



