Pop-socket: um modismo que pode causar danos se não for usado de maneira correta

Cabeça baixa, olhar fixo no celular e os dedos deslizando sobre a tela. A cena que fez sucesso no seriado Black Mirror se repete no dia a dia de milhares de pessoas que acessam a internet e as redes sociais. Pelo celular, são mais de 100 milhões de brasileiros, segundo o último levantamento feito pelo IBGE, a maioria jovens que ficam em média 4 horas e 40 minutos online, diariamente. Esse uso excessivo do celular está causando danos à saúde que já começam a aparecer nas estatísticas. 15% dos jovens até 16 anos já relatam dores na região lombar e cervical, chegando a apresentar inchaço em músculos e articulações do pescoço, braços e mãos.



De acordo com o ortopedista da Clínica Pró-Movimento, em São Paulo, Dr. Maurício Marteleto, se o usuário não se der conta da forma e do tempo de uso, que não deve exceder 2 a 4 horas diárias com intervalos regulares de repouso, pode produzir lesões ainda mais graves. "O uso de aparelhos na cama no momento de dormir por exemplo, pode representar para determinadas pessoas o aparecimento de insônia, dor de cabeça, tendinites e de problemas crônicos de origem ergonômica", alerta ortopedista.



Os problemas mais comuns com o uso constante do celular são: dores no pescoço, nas mãos, nos dedos, nos ombros, no punho e também o aparecimento de papadas e rugas. Computadores, celulares e tablets podem causar problemas graves que chegam a se tornar irreversíveis com o passar do tempo. Muitos deles estão relacionados à postura adquirida na utilização desses aparelhos ao longo dos anos.



O uso maciço dos aparelhos estimula o surgimento de acessórios que costumam atrair o interesse do consumidor. Uma das mais recentes novidades do mercado é o pop-socket, um acessório colocado na parte de trás do celular, muito utilizado para facilitar o manuseio das mãos na hora de tirar as selfies. Mas até esse tipo de acessório pode ser prejudicial quando usado de maneira inadequada. "Se o usuário utilizar o pop-socket em uma postura semelhante à que utiliza o aparelho sem o pop-socket, pode não haver vantagens se o assunto é evitar lesões e inflamações do aparelho locomotor pelo uso de celulares e tablets", avalia o médico.



Segundo o Dr. Maurício, o pop-socket deve ser usado da mesma forma que fazemos ao observar o visor de um relógio. "A mão deve estar pronada, e o aparelho colocado no dorso da mão (assim como o visor de um relógio no dorso do punho). O aparelho ficaria preso entre o segundo e o terceiro dedos da mão esquerda e o touch screen liberado para digitação da mão contralateral", ensina o ortopedista.



