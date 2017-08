É possível treinar sem ir à academia? Veja as opções para quem quer mudar de hábitos

Não podemos negar que existe uma tendência mundial em cuidar da saúde, ter uma vida saudável e perder o peso extra. Essa tendência vem se evidenciando a alguns anos, e tenho certeza que você conhece alguém que lhe fala sobre mudar de hábitos.



Agregado aos cuidados estéticos a grande maioria da população tem alguns quilos para eliminar. Eis que surge a grande dúvida: como emagrecer se não gosto de frequentar a academia? Pois saiba que existe uma modalidade muito eficiente, própria para o seu caso.



Fazer exercícios usando o peso do corpo é uma solução efetiva para aqueles que não podem ou não querem fazer treinos utilizando equipamentos de academia. O Bodyweight, no Brasil conhecido com "calistenia" é uma forma de treino que usa o próprio peso corporal ou utensílios do dia a dia. Não requer pesos livres ou máquinas com cargas e é uma modalidade mais comum em escolas, na ginástica olímpica e nas forças armadas.



Você já deve ter feito alguma vez flexão de braço, barra livre, agachamento, tríceps banco, abdominal prancha ou o burpee, para nomear alguns. Exercícios comuns que são usados até em academias. Você lembra da sensação quando os realizou? Foi bem difícil, não é?

Esses exercícios são praticados há muitos anos e, com o tempo, foram aprimorados e tiveram outros métodos e modelos criados e incorporados à prática.



Hoje em dia esses exercícios estão nas academias, em salas de ginástica, no crossfit, no treinamento de atletas, em todos os esportes e pode agora estar na sua casa.



Os argumentos para você começar a praticar uma atividade física são extensos. Mas para saber por onde começar é preciso saber o que a prática proporciona. Veja o que o bodyweight pode melhorar no seu corpo:



#1 Coordenação motora: a maioria dos exercícios exige consciência corporal, dessa forma, conforme você evolui, sua coordenação melhora também;



#2 Força: Dependendo do exercício e de como for realizado, a força passa a ser um benefício. Exemplo: Você faz 30 flexões de braço (é nítido que trata-se de um treino de resistência), porém, se a flexão de braço for com um braço só, você não alcançaria 4 repetições. Assim você passa a treinar flexões apenas com uma mão em vez das duas;



#3 Resistência: Todos os exercícios, por utilizarem o peso do próprio corpo, com o tempo tornam-se de resistência, já que a força aumenta gradativamente. Voltando ao exemplo acima, antes de fazer 30 flexões talvez você não aguentasse fazer 10. Algo que somente a prática aprimora;



#4 Potência: Sim, também é possível praticar explosão muscular nesses exercícios com saltos e movimentos rápidos;



#5 Perda de Gordura: Não são exercícios fáceis, dessa forma, proporcionam um alto consumo calórico, resultando no aumento de massa magra e diminuição da massa gorda.



Quando o assunto é exercícios usando o peso do corpo, a palavra-chave é "dificuldade". Como não podemos aumentar as cargas, precisamos ser criativos e dificultar os exercícios para gerar a sobrecarga necessária. Com isto dito, tenha certeza de executar todas as repetições de maneira lenta e controlada, desta forma ampliando ainda mais o estresse gerado pelo exercício.



Website: http://boaformaesaude.com.br