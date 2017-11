Potencialize os tratamentos com a Iontoforese

Os procedimentos estéticos estão cada vez mais tecnológicos e muitas vezes apenas o uso de equipamentos eletromédicos já é suficiente para alcançar bons resultados. Porém, em algumas afecções, a associação de substâncias promove resultados ainda mais significativos e duráveis.



A iontoforese é um método que utiliza a corrente de baixa frequência, como a galvânica, para permeação de ativos. Esta técnica visa otimizar os tratamentos estéticos, pois facilita a entrada destes ativos em locais pré-determinados pelo profissional.



Esta técnica é muito indicada no combate à celulite, flacidez, acne, estrias, rugas e até gordura localizada.



Atualmente existem vários cosméticos no mercado específicos para este tipo de terapia. O importante é identificar qual a polaridade do produto, para que a aplicação resulte como esperado.



Segundo a consultora científica da HTM, Patricia Lopez, é necessário entender o mecanismo de ação para garantir a sua eficácia. "A iontoforese é a capacidade que a corrente contínua tem de repelir íons da mesma polaridade existentes no eletrodo ativo. Íons diferentes se atraem e íons iguais se repelem", diz.



Os equipamentos Stimulus Face, Endstria e Vibria são indicados para este procedimento, pois possuem as correntes necessárias à aplicação da técnica.



O Stimulus Face é o mais completo conjugado facial do mercado com 9 tratamentos: estimulação com corrente Russa, estimulação com baixa frequência, microcorrentes; microgalvanopuntura, ionização, ionto-OFF, desincruste, eletrolifting e alta frequência. Possui protocolos de tratamento para todos os recursos apresentados com utilização fácil e rápida.



O Endstria é um equipamento gerador de corrente galvânica e microgalvânica que permite a realização da iontoforese e outras técnicas, como a eliminação de estrias, desincruste e eletrolifting.



Já o Vibria é um equipamento de ultrassom de alta potência aliado a correntes eletro terapêuticas. O aparelho oferece uma terapia combinada exclusiva, dispondo de completo arsenal de recursos.



O tempo de aplicação deve ser determinado com base nas especificações do produto administrado e em qual camada da pele deseja-se atingir. Esta é uma ferramenta única que garante ao profissional os melhores resultados em um menor número de sessões.





