Power Fitness Mass garante hidratação em 15 minutos

A máscara de hidratação Anabolizante Capilar Power Fitness Mass da Floractive foi especialmente desenvolvida para nutrir e tratar os cabelos. Sua formulação é rica em vitaminas, ácidos graxos e aminoácidos, que deixam os fios sedosos, brilhantes e fortalecidos em apenas 15 minutos.



Com seus ativos: creatina, complexo de vitamina B, ceramidas e proteína do trigo, o Anabolizante Capilar da Floractive é de fácil absorção e dá rápida resposta ao tratamento. Preço Sugerido: 350g (R$ 24) e 750g (R$ 48).







Sobre Floractive



Floractive foi criada pela necessidade de uma cosmética segura e eficiente. A empresa tem como objetivo disponibilizar produtos com resultados duradouros e com excelente custo-benefício. Contamos com uma equipe especializada e treinada em buscar o que há de melhor e mais eficiente na rica biodiversidade da Flora brasileira e do mundo. Trabalhamos com produtos exclusivos, inovadores e seguros que proporcionam alegria, beleza e satisfação aos nossos clientes. Exportamos para: Espanha, Paris, Itália e outros.







Serviço:



SAC 11 4408.6582

sac@floractive.com.br

Website: http://www.floractive.com.br