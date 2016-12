Prática Ortomolecular ajuda a cuidar da saúde e do corpo no verão

Aproveitar o verão, o mar, o sol, a piscina é uma delícia, mas manter a saúde da pele, dos cabelos e do corpo nesse período é um grande desafio. Para passar pela estação mais quente do ano sem danos à saúde, é preciso ter disciplina, adotar hábitos importantes na rotina do dia a dia e incluir a suplementação ortomolecular que ajuda a manter o corpo bem nutrido e equilibrado.



Uma alimentação balanceada é o primeiro passo para quem quer se manter saudável no verão. Consumir muita água e sucos naturais é fundamental para se manter hidratado, já que nos dias quentes ficamos expostos a altas temperaturas e perdemos muito líquido no corpo, pela transpiração e suor. A água também contribui para um melhor funcionamento intestinal e para uma pele mais bonita. Aposte nas frutas e vegetais e evite o consumo de gorduras e alimentos ricos em açúcares refinados como sorvetes e doces em geral.



O médico especialista há mais de 20 anos em prevenção, tratamento do envelhecimento e reeducação alimentar através da prática ortomolecular, Dr. Marco Casemiro, também ressalta a importância da suplementação ortomolecular de vitaminas, minerais, antioxidantes e aminoácidos para manter o corpo bem nutrido, além de combater os radicais livres, melhorar o desempenho físico e mental e facilitar o controle de peso, um dos postos-chave para uma boa qualidade de vida.



No quesito pele, o especialista reforça a necessidade da suplementação. "A ingestão de nutrientes ortomoleculares com efeito antirradicais livres, ou seja, antioxidantes, proporcionam uma renovação nas células, revigorando a pele" explica Dr. Marco Casemiro. A hidratação também é essencial principalmente em zonas mais secas como joelhos, os cotovelos, as mãos e os pés, ainda mais quando expostos ao sol. E claro, usar e abusar do protetor solar, que além de evitar queimaduras na pele, previne o câncer e o envelhecimento precoce. Escolha um produto que forneça proteção contra UVA e UVB e aplique-o meia hora antes da exposição solar. Não se esqueça de o reaplicar sempre que entrar na água.



E para as mulheres que se preocupam em desfilar um corpo em forma no verão e querem ficar longe das celulites, a Prática Ortomolecular também pode ajudar. "O aparecimento da celulite, muitas vezes determinado por fatores hereditários, tem uma base hormonal e é agravado pela má circulação e por uma insuficiente drenagem linfática. No combate à celulite, são essenciais a ajuda e os benefícios conseguidos pelos suplementos ortomoleculares que desintoxicam o organismo e ativam a circulação. Estes efeitos serão potencializados se ocorrer uma aplicação regular de um bom creme anticelulite", esclarece o especialista.



Por fim e não menos importante, os cuidados com os cabelos também devem ser redobrados na estação mais quente do ano. A exposição ao sol, vento, água do mar e o cloro das piscinas deixa os cabelos ressecados e sem brilho, por isso é necessário usar produtos específicos hidratantes e revitalizantes. "Os suplementos utilizados na Pratica Ortomolecular também ajudam a manter os cabelos fortalecidos e bonitos, além de evitar a queda", finaliza Dr. Casemiro.