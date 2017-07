Predilecta lança milho e ervilha livres de sal, açúcar e conservantes

A marca Predilecta, reconhecida como uma das indústrias alimentícias mais tradicionais do país, acaba de lançar a linha de enlatados Livre, que oferece ao consumidor Milho e Ervilha livres de adição de açúcar, sal e conservantes. Melhores para a saúde e para o paladar.



O lançamento no Milho Livre inaugura entre as empresas brasileiras uma nova categoria de produtos, ainda mais saudáveis, com o mesmo sabor: da colheita à lata, são apenas seis horas.



Para garantir o padrão de qualidade da linha Livre, o Grupo Predilecta é responsável por todas as etapas de produção, do campo à mesa. Tanto nas fazendas quanto nas fábricas, o trabalho envolvido respeita rígidos padrões de qualidade e conformidade, para que exista melhoria contínua dos processos, traduzida em qualidade de vida para os consumidores.



A linha Livre conta também com molho de tomate (livre de sódio, açúcares e gorduras, com apenas 22 kcal por porção), extrato de tomate (livre de açúcar e sal, com apenas 22 kcal), ketchup (livre de açúcares e gorduras, com apenas 13 kcal por porção), gelatina (livre de açúcar 10 kcal por porção) e geleia de mocotó (livre de açúcar 10 kcal por porção).