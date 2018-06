Preenchedor sem agulhas e escudo contra o envelhecimento são destaques no Consulfarma que acontece em São Paulo

Uma substância inovadora indicada para tratar as rugas e linhas de expressão, com efeito prolongado, de hidratação, preenchimento de rugas e regeneração da epiderme, esse é o Oligo-Ha®, ativo exclusivo que a Nutrifarm do Brasil que é destaque durante o 13º. Congresso Consulfarma, no Palácio das convenções do Anhembi, em São Paulo.



Com uma potente propriedade antienvelhecimento e com a proposta de "preenchedor sem agulhas", o Oligo-Ha® é uma das substâncias que serão lançadas pela Nutrifarm durante a Consulfarma, que é considerado o maior evento do Mercado Magistral brasileiro. "Nosso foco no Congresso Consulfarma é apresentar produtos não apenas direcionados para a saúde, mas também que levem bem-estar às pessoas. A demanda do mercado magistral é alta devido à junção dos padrões rígidos de qualidade, que devem ser seguidos, ao custo-benefício, dessa forma, sempre entregamos o produto da melhor qualidade para as farmácias de manipulação", afirma Paulo Ambrogi, diretor-geral da Nutrifarm.



Outros dois produtos dermatológicos serão apresentados no Congresso: O Liposhield® atua como um escudo protetor para deixar a pele mais saudável e livre de manchas. O insumo é usado em produtos para proteção solar, tratamentos antienvelhecimentos, clareadores, cremes e loções hidratantes que garantem proteção diária, cremes para as mãos e maquiagens como base líquida e BB cream. "Durante a exposição à luz visível, genes são afetados promovendo um processo inflamatório na pele com aumento de radicais livres. O Liposhield® é um escudo contra o envelhecimento", afirma Tatiana Emy de Freitas, farmacêutica responsável da Nutrifarm.



O Curcylic® é um ácido salicílico que funciona como queratolítico por possuir alta capacidade esfoliante e propriedades antimicrobianas. Atua na melhora da espessura da pele, resultando na afinação da camada superficial. A eficácia da substância para deixar a pele fina aveludada se deve à sua capacidade de penetrar os poros e folículos pilosos, atingindo um nível mais profundo de limpeza.



A Nutrifarm também vai apresentar nutracêuticos que representam alternativas importantes para o tratamento de distúrbios comuns entre a população. Para trabalhar o foco e melhorar a performance mental, inclusive para o público jovem, a indicação é o Cognizin®, uma forma patenteada de citicolina que tem ação estimulante na biossíntese de neurotransmissores e de fosfolipídios que compõem as membranas cerebrais. Esse potente nutriente aprimora a energia mental, aumenta a concentração e mantém a memória saudável.



Para a melhora do sistema imunológico e aumento de energia a indicação é o Sustamine® que melhora o desempenho, hidrata o corpo e combate o cansaço muscular. A substância é um dipeptídeo produzido através de um método de fermentação patenteado e mais facilmente absorvido pelo corpo do que proteínas complexas.



Já o Pantesin® atua para a melhora do perfil lipídico e diminuição dos riscos cardiovasculares. A substância auxilia na diminuição do colesterol ruim (LDL) e aumenta os níveis de Colesterol bom (HDL), reduzindo o risco cardiovascular e aumentando a sensação de energia e vigor. Seu uso leva a conversão da gordura e carboidratos em energia, além de contribuir para a função adrenal e atuar como agente antiestresse.



Conheça a Nutrifarm



Nutrifarm - http://nutrifarm.com.br/



Visualizando o potencial do mercado de importação e de distribuição de matérias-primas farmacêuticas para Farmácias de Manipulação, dois empreendedores fundaram a Nutrifarm do Brasil em 2004 que surgiu como uma nova opção às farmácias de manipulação e indústrias de todo o país. Era um enorme desafio já que na época, o mercado magistral passava por uma regulamentação muito grande e as barreiras de entrada já eram muito altas. Mas as dificuldades iniciais foram superadas e hoje a Nutrifarm se consolida como um dos distribuidores mais bem conceituados do mercado magistral, buscando, continuadamente, parcerias com os maiores e mais renomados fornecedores mundiais que possuam matérias-primas dequalidade, tecnologia e alto grau de pureza. A empresa conquistou a confiança de milhares de clientes e obteve qualificações em todos os órgãos regulatórios e nas centrais de compra das principais redes de farmácias do país. A Nutrifarm entende que não distribui produtos farmacêuticos, mas sim bem-estar e qualidade de vida às pessoas.



Facebook: https://www.facebook.com/nutrifarm/