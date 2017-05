Como se preparar para a entrevista de emprego

Em tempos de crise como o que estamos vivendo, uma entrevista de emprego pode ser um momento decisivo na sua carreira profissional. Por isso, é muito importante que você esteja muito preparado na hora da entrevista para aumentar suas chances de contratação.



Para que você possa se dar muito bem na sua entrevista de emprego, confira nossas dicas de preparação:



Conheça a empresa



Antes de mais nada, é fundamental que você conheça a empresa – e também a vaga para a qual está se candidatando. Para se preparar para a entrevista de emprego, reserve um tempo para pesquisar mais sobre a história da empresa, sua missão e valores. Entenda quais são os produtos ou serviços que a empresa oferece, de maneira que será mais fácil dizer ao recrutador como você se encaixa dentro da filosofia da companhia.



Vista-se adequadamente



É muito importante que você se vista de acordo com o cargo que almeja. Mas mesmo que seja uma vaga informal, é imprescindível usar peças de qualidade, com bom corte, cores discretas e, principalmente, limpas.



Para homens, é importante o uso de camisa na hora da entrevista. Se for uma empresa tradicional, use terno. Para companhias mais modernas e informais, você pode usar a camisa de maneira mais casual, com calça jeans.



Já as mulheres podem usar terninhos, saias de tamanho adequado ou calças. O importante é que o visual seja discreto e condizente com a filosofia da empresa. Também é importante prestar atenção em detalhes como sapatos, bolsas e demais acessórios.



O importante na hora da entrevista é transmitir uma imagem profissional, não de mostrar que você está antenado nas últimas tendências da moda.



Atenção com a aparência



Na hora da entrevista é fundamental que você se apresente com boa aparência – e isso vai muito além das roupas.



Cabelos e unhas bem cuidados são fundamentais. Para mulheres, é importante usar maquiagens discretas e de qualidade.



Treine as respostas ao se preparar para a entrevista de emprego



A gente nunca sabe quais perguntas serão feitas durante uma entrevista de emprego, mas algumas são clássicas: onde você se vê daqui a cinco anos? Quais são os seus maiores defeitos e qualidades? Por que você deseja trabalhar nessa empresa?



Respondê-las com segurança é um bom caminho para a contratação. Portanto, aproveite o tempo que você tem antes da entrevista para pensar em suas respostas. Treine, se possível, para que um amigo ou familiar também possa apontar onde você pode melhorar.



Estude seu trajeto para não se atrasar para a entrevista de emprego



Assim que você confirmar a data e hora da sua entrevista já procure saber como irá se locomover até o local. Descubra qual a linha de ônibus lhe deixa mais perto, veja como é o trânsito no horário. Se necessário saia de casa com antecedência, mas em hipótese alguma se atrase para esse compromisso tão importante.



Boa sorte na sua entrevista de emprego!

