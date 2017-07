Prepare o seu corpo no inverno para aproveitar ao máximo o verão

Durante o inverno costumamos comer mais e nos render às delícias da época mais fria do ano. Apesar das "escapadinhas" é importante manter o foco e lembrar que é no inverno que começamos a preparar o corpo para aproveitar o verão em toda a sua plenitude. É plantar agora para colher os frutos mais adiante. E para ajudar você a ter sucesso nesse projeto, uma das mais conceituadas marcas de equipamentos estéticos do mercado, a BTL Aesthetics, criou um protocolo de tratamento com três aparelhos que combatem a gordura localizada, a flacidez e a celulite: o BTL Vanquish, o BTL Exilis Elite e o BTl X-Wave.



"A junção desses procedimentos tem se mostrado ideal para combater a gordura generalizada, a gordura localizada e a flacidez, oferecendo assim o melhor resultado não-invasivo para contorno corporal da atualidade", ressalta Carlos Vale, diretor da BTL no Brasil.



Cada um dos aparelhos possui uma tecnologia diferente e quando usados juntos resultam em perda de medidas, além de firmeza e melhora na aparência da pele e do contorno corporal. O BTL Vanquish, por exemplo, apresenta uma redução de gordura superior a 40% na região tratada, de forma indolor e não invasiva. Possui uma tecnologia de radiofrequência seletiva que aquece as células adiposas. Elas são destruídas pelo calor e a gordura é toda eliminada pelo sistema linfático na urina.



O aparelho foi escolhido por um júri internacional como o melhor equipamento para contorno corporal e levou o MyFaceMyBody Awards, única premiação do mundo exclusivamente dedicada às indústrias cosmética, estética e odontológica.



"O BTL Vanquish é a primeira radiofrequência seletiva e sem contato do mercado mundial (Selective RF™) que oferece maior segurança e resultados mais rápidos", conclui Carlos Vale.

Já o BTL Exilis Elite é o único no mundo que consegue tratar gordura e flacidez ao mesmo tempo. É capaz de alcançar resultados rápidos, cientificamente comprovados e elogiados. Seu diferencial está no uso de Alta Potência Monopolar Focalizada e o Sistema de Cooling (sistema de proteção epidérmica usando resfriamentos superficiais e profundos) para tratar gordura localizada, flacidez e face de forma não invasiva, sem "downtime" e sem desconforto. O resultado aparece em quatro sessões para tratamentos corporais e apenas duas sessões para tratamentos faciais, com intervalo semanal.



"O BTL Exilis Elite é ideal para pessoas com peso normal ou sobrepeso leve, e também suaviza a celulite. Para quem está em processo de emagrecimento, é útil para acelerar os resultados, principalmente nas áreas de maior acúmulo de gordura".



A radiofrequência focalizada usada vai além de transformar energia em calor para atingir a camada de gordura. A energia capaz de atingir camadas profundas sob a pele, possibilita controlar a profundidade do foco, através de ajustes no resfriamento, quanto mais resfriada, mais energia será direcionada para a gordura o que favorece o tratamento de pessoas com pouca, média ou muita gordura. É uma técnica que pode ser aplicada em qualquer lugar do corpo e funciona para áreas pequenas ou grandes, quanto maior a região a ser tratada, mais tempo levará o tratamento. Não causa dor nem ardência.



"Nos últimos anos, o BTL Exilis Elite se tornou o procedimento estético mais popular no mercado norte americano e é na atualidade o tratamento com maior demanda nas melhores clínicas brasileiras. É uma excelente oportunidade para apresentar um tratamento único, que pode colaborar para melhorar a autoestima" conclui Carlos Vale, Diretor da BTL Brasil.



