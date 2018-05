Presente incrível para o Dia das Mães, uma sessão de laser

Além de dizer "te amo" no Dia das Mães, elas vão amar ganhar de presente tratamentos a laser para o rejuvenescimento da pele.



Dar um beijo na mulher mais incrível do mundo no Dia das Mães e pronunciar as três palavrinhas mágicas: "Eu te amo" é deixar qualquer mãe feliz. Mas, elas sempre esperam o presente e quanto mais inovador melhor, afinal elas também gostam de surpresas.



Por isso mesmo, uma alternativa de presente para o Dia das Mães é oferecer a elas tratamentos de beleza. Uma sessão de Laser é tudo de bom, pois rejuvenesce a pele, reduz rugas e manchas, melhora as linhas de expressão do rosto, assim como a aparência das pálpebras, dos pés de galinha e da região ao redor dos olhos, combate a flacidez, elimina os pelos indesejados e melhora a textura da pele. E elas vão ficar surpresas, pois uma experiência de beleza é algo sempre marcante. Assim, dá para fugir do óbvio, dos objetos de consumo como bolsa, sapato, perfume e roupa.



"Teremos o Dia do Laser em 18 de maio, antecipamos a data justamente pensando no calendário, já que as mães querem ficar mais bonitas, é uma escolha certa e um presente que agrada em cheio todas elas", afirma a Dra. Edith Horibe, cirurgiã plástica, PhD pela Faculdade de Medicina da USP, expoente em Cosmiatria e Envelhecimento bem-sucedido.



Segundo a médica, é importante salientar que os novos sistemas de laser se tornaram extremamente precisos e seletivos, proporcionado resultados eficazes e seguros.



Por isso, as mães vão aprovar o laser, porque além de todos esses tratamentos estéticos, ele também pode ser usado na depilação. A Luz Intensa Pulsada (LIP) também conhecida como Fotodepilação é uma tecnologia "não ablativa", ou seja, que não apresenta risco de queimadura à pele e emite uma fonte de energia luminosa com comprimentos de onda de baixa frequência, se diferenciando do laser pelo mecanismo e potência.



"A energia é distribuída ao longo da pele. Como a destruição do folículo ocorre de forma gradual e devagar, é necessário um maior número de sessões. Para quem sofre de foliculite, quadro de infecção grave, este é um ótimo recurso. A sensação de dor ou incômodo praticamente não existe", esclarece a Dra. Edith Horibe.



A médica ressalta que como a Luz Intensa Pulsada age por meio do reconhecimento da melanina presente nos bulbos capilares, o procedimento não é indicado para peles negras, morenas ou bronzeadas, para que não fiquem manchas brancas na pele.



Com a Luz Intensa Pulsada ocorre o estímulo à produção de colágeno, dando firmeza à pele, por isso melhora a qualidade do tecido cutâneo e diminui a flacidez. Na depilação, ele promove a destruição definitiva da parte do folículo, responsável pela formação do novo pelo, fazendo com que não haja mais desenvolvimento de pelo naquele local.



O laser é um presente inesquecível para as mães, pois ele oferece inúmeros benefícios para a beleza feminina.







Website: http://www.clinicahoribe.com.br