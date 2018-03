Presenteie quem você ama neste Dia Internacional da Mulher

Seja avó, mãe, irmã, filha, namorada ou esposa, demonstrar o carinho pela mulher que amamos é uma atitude especial e que pode significar muito para ela. E para ajudar nesse momento de escolher o melhor presente, a Mondial, empresa líder em vários segmentos de eletroportáteis, apresenta sugestões da sua linha de cuidados pessoais.



Com design cada vez mais moderno, a Mondial amplia sua linha de cuidados pessoais com o lançamento da linha Chrome Pink. A coleção oferece prancha alisadora, escova alisadora, modelador de cachos e secador para cabelos, a fim de atender a demanda das mulheres que, em todas as ocasiões, prezam por manter os fios lindos e sedosos. O secador de cabelos da linha oferece desempenho profissional, eficiência e agilidade no uso, com tourmaline Ion tecnology que elimina o frizz e a estática.



Para as amantes dos cabelos ondulados ainda há o modelador de cachos da mesma linha Chrome Pink que é prático e compacto, tem revestimento cerâmico que distribui o calor, da brilho e protege os cabelos, cabo giratório, presilha para prender a ponta da mecha e guia de mechas em espiral que facilitam o manuseio e garantem um cacho mais fino ou grosso dependendo do gosto de cada pessoa.



Outra opção de presente é o depilador Aquaskin II com pinças rotativas e sem fio, que permite maior conforto e comodidade para higiene íntima da mulher.



Confira as sugestões de produtos da Mondial:



Escova Alisadora Chrome Pink EA-03

Preço sugerido: R$ 139,90



• Alcança 220°C

• Revestimento cerâmico

• Cabo giratório 360°





Modelador de cachos Chrome Pink EM-10

Preço sugerido: R$ 89,90



• Revestimento cerâmico

• Direcionador de mechas em formato espiral

• Bivolt automático





Secador de Cabelo Chrome Pink SC-33

Preço sugerido: R$ 159,90



• Motor AC profissional

• 2000W de potência

• Desempenho profissional: mais eficiência e agilidade





Prancha alisadora Chrome Pink P-19

Preço sugerido: R$ 79,90



• Revestimento cerâmico

• Tourmaline Ion Technology

Bivolt automático





Depilador Elétrico Aquaskin II DP-04

Preço sugerido: R$ 109,90



• Sistema de pinças rotativas

• Massageador

• Recarregável

• Bivolt

• 2 velocidades



Sobre a Mondial: A Mondial é líder em vários segmentos de eletroportáteis - como ventilação, fritadeiras sem óleo, liquidificadores, espremedores de frutas, sanduicheiras, churrasqueiras elétricas, panelas de arroz e extrator de sucos. A empresa possui duas unidades de produção, uma em Conceição do Jacuípe (BA) com 91.000 m² de área construída e outra em Manaus (AM) com 5.000 m² de área construída, e emprega 3 mil funcionários diretos. O SAC da Mondial (0800 55 03 93) possui um completo atendimento pós-vendas, via telefone, e-mail, chat e URA (Unidade de Resposta Audível) - serviço automático que permite sanar dúvidas e obter informações diretamente pelo sistema. Há ainda uma completa infraestrutura com mais de 1.300 postos de assistência técnica autorizados, distribuídos estrategicamente em todo o território nacional.



Website: http://www.mondialine.com.br