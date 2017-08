Presentes para madrinhas e para a mãe da noiva devem ser especiais

O casamento é o sonho da maioria das mulheres, indiscutivelmente! E como em todo sonho, tudo tem que sair perfeito para não estragar este dia tão especial: vestido, cabelo, maquiagem, igreja, festa, comida e música. Mas também não se pode esquecer das lembrancinhas, porque elas fazem toda a diferença. São tantas coisas para resolver que muitas vezes os noivos acabam ficando indecisos na hora de escolher.



E o que dar para os convidados? E para os padrinhos e pais, então? Nada de lembrancinhas comuns para todos. Os presentes têm que ser especiais, assim como o dia da noiva.



Hoje, muitos casais têm dado o presente dos padrinhos reservadamente, na hora da entrega do convite. Isso mesmo. Antecipado. E o que tem feito o maior sucesso são os sabonetes com toalhas bordadas ou hobbies, tanto para as madrinhas quanto para as mães. Montar um kit personalizado para cada uma delas fica lindo. Você coloca o que combina mais com elas e ainda vai arrasar no presente.



