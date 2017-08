Como prevenir e tratar a bursite e tendinite

A tendinite e a bursite são processos inflamatórios que possuem sintomas semelhantes, atingindo especificamente os tendões e as bursas. Estas patologias acometem tanto atletas, pela repetição dos movimentos, quanto pessoas menos ativas, que realizam apenas atividades do cotidiano.



Ao sentir dor em determinadas áreas do corpo, como o ombro ou quadril, é difícil precisar qual das afecções é responsável pelo desconforto. É preciso entender a raiz do problema para que o diagnóstico e o tratamento sejam precisos.



A tendinite é uma inflamação do tendão provocada por agentes químicos ou mecânicos. Esta lesão provoca dores, dificuldades de movimentação articular e inchaço, seguidos de vermelhidão. Já a bursite é a inflamação da bursa, uma bolsa que age como um "amortecer", diminuindo o atrito entre os músculos, tendões e ossos no entorno das articulações. Dores e dificuldade de locomoção da área atingida são os principais sintomas.



Para diminuir o risco de contrair estas doenças, é necessário prevenir: realizar o fortalecimento da musculatura e condicionar os músculos antes de começar qualquer atividade - estas práticas podem contribuir e muito com a saúde destas estruturas.



Quando as causas do problema já estão instauradas, é necessário buscar ajuda de um profissional da fisioterapia para indicação do melhor tratamento. O uso das micro-ondas como método de recuperação é muito eficaz, além de ser indolor e preciso.



A consultora científica da HTM, Patrícia Lopez, indica as micro-ondas para as condições inflamatórias subagudas e crônicas das camadas de tecido profundo, pois elas são capazes de aumentar o fluxo sanguíneo, diminuindo a rigidez muscular e aumentando o seu relaxamento, melhorando assim a recuperação de lesões.



O Diatherapic Microwave é um equipamento de ondas eletromagnéticas que geram calor nos tecidos biológicos, conhecido como diatermia. Assim, os efeitos terapêuticos desejáveis através da diatermia são os efeitos anti-inflamatório e analgésico.



A indicação é de aproximadamente 2 sessões semanais para os tratamentos da bursite e tendinite até a melhora do quadro, e devem ser associados a exercícios de cinesioterapia. Estas indicações podem variar de acordo com o profissional e o nível de complexidade da doença.



