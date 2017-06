Principais cirurgias plásticas para homens

Em termos gerais, não existem cirurgias plásticas para homens, apenas. Todos os procedimentos servem para ambos os sexos (exceto aqueles especificamente direcionados, como a mamoplastia e a ginecomastia). No entanto, eles podem ser adaptados às necessidades e características masculinas, levando em consideração fatores como a espessura da pele, o crescimento de barba e o tipo de corpo.



Cirurgias plásticas para homens mais procuradas



Lipoaspiração

A forma considerada padrão para o corpo masculino é a atlética, com ombros e tórax largos, abdômen tonificado e quadril e coxas estreitos. Com o passar do tempo, a tendência é de que a gordura comece a se acumular na região abdominal, no peito e ao longo do queixo e do pescoço. A lipoaspiração serve para remover esses excessos.



Em muitos casos, apenas essa cirurgia é necessária, já que os homens mantêm a elasticidade da pele por muito mais tempo do que as mulheres. A gordura que possuem abaixo do tecido cutâneo também tende a ser mais firme e mais vascularizada. Por isso, a lipoaspiração em homens é, geralmente, muito eficaz.



Já os pacientes que apresentem, também, flacidez, podem optar por um procedimento de remoção cirúrgica da pele, além da lipoaspiração. Em casos de ginecomastia causada, principalmente, por excesso de tecido glandular, essa excisão cutânea também é realizada.



Abdominoplastia

Pode ser uma opção para homens com excesso de pele abdominal (geralmente, resultado de uma grande perda de peso), músculos abdominais flácidos e hérnias negligenciadas. O procedimento remove o excesso de gordura, comprime os músculos da parede abdominal e reduz as medidas da cintura.



No entanto, é preciso planejamento: o período de recuperação é longo.



Contorno corporal

Próteses também podem ser utilizadas em cirurgias plásticas para homens. O contorno corporal pode ser melhorado através da colocação de implantes em regiões como a panturrilha e o tórax, por exemplo.



Cirurgia facial

Em geral, a pele do rosto masculino tem um suprimento mais rico de sangue do que a do rosto feminino. Isso significa que os homens sangram mais durante uma cirurgia na face e que o risco de formação de hematoma é maior. Além disso, qualquer cicatriz é mais difícil de ser escondida em homens, já que eles não usam maquiagem ou possuem cortes de cabelo capazes de camuflar as marcas.



A área da "papada", abaixo do queixo, é uma das maiores reclamações masculinas. Em pacientes mais jovens, a lipoaspiração pode ser suficiente para resolver o problema, mas, em homens mais velhos, pode ser necessário realizar um lifting cervical, com remoção do excesso de pele e reposicionamento dos músculos (mais espessos do que os das mulheres).



Procedimentos para corrigir a região das pálpebras, o nariz e a orelha, por exemplo, são realizados, essencialmente, da mesma maneira em homens e mulheres. O que muda é o objetivo da pessoa em relação à aparência final: pacientes masculinos, geralmente, desejam um queixo com maior projeção, maçãs do rosto mais salientes, um nariz mais marcante, etc.



Transplante capilar

Geralmente, é feito em mais de um procedimento cirúrgico, com longos intervalos de recuperação. O tratamento pode durar de 18 meses a dois anos ou mais e as incisões e locais de transplante podem ficar visíveis, especialmente na fase inicial.



Independentemente do procedimento a ser realizado, é importante que o homem deixe de lado qualquer constrangimento e fale, abertamente, sobre suas expectativas. Elas devem ser realistas, já que uma cirurgia plástica pode oferecer uma melhora significativa, mas nunca alcançar a perfeição. A idade e a saúde geral do homem têm bastante influência na qualidade dos resultados.

