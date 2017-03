Os principais eventos de fisiculturismo de 2017

Há diversos campeonatos de fisiculturismo pelo Brasil e pelo mundo. Nesse artigo, separamos os principais deles, com as suas respectivas datas.



O primeiro grande campeonato que acontece no Brasil é o Estreantes IFBB/SP. Em 2017 ele chega a sua 7ª edição e será realizado nos dias 24, 25 e 26 de março. Foi criado para que atletas novos e/ou amadores possam competir e ganhar exposição. No entanto, não é qualquer um que pode participar dele. São dois os casos que os participantes são negados: se ele ficou no top 3 em algum outro campeonato para iniciantes ou se ele já participou do campeonato paulista de fisiculturismo.



Para quem não sabe, a IFBB é a associação internacional que regulariza e organiza os principais eventos de fisiculturismo ao redor do mundo, além de ser responsável por fiscalizar e representar os competidores de fisiculturismo.



O segundo evento da lista é o famoso Arnold Classic Brazil, o maior evento da América Latina para a modalidade. A edição de 2017 será realizada no dia 15 de abril e reunirá em um mesmo espaço fãs de fisiculturismo, lojistas, fornecedores de suplementos alimentares, fabricantes de aparelhos de ginástica e competidores.



O terceiro da lista é o 7º Campeonato Paulista de Fisiculturismo, que será realizado nos dias 7, 8 e 9 de julho em São Paulo. Entretanto você deve ser um atleta federado para participar desse evento.



O quarto evento da lista é o Campeonato Brasileiro, o maior e mais antigo evento do país no ramo. Em 2017, ele chega a sua 48ª edição, entretanto ainda não teve sua data divulgada. Contudo se o padrão das edições anteriores for seguido, ele deve ocorrer no fim de julho.



O quinto, e último, evento da lista é o Mr Olympia. Esse campeonato é o mais famoso do mundo nessa área, tendo sido criado por Joe Weider, além de ter premiado diversos atletas famosos da categoria, dentre ele o grande Arnold Schwarzenegger. Em 2017, o evento será realizado em Las Vegas, EUA, nos dias 14, 15, 16 e 17 de setembro.



Agora que você já sabe a programação dos principais eventos de fisiculturismo no Brasil e no mundo, confira sua agenda, se programe e boa viagem!











Website: https://www.suplementosmaisbaratos.com.br/