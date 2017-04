As principais tendências de acessórios de 2017

Os acessórios são itens essenciais na composição de qualquer look . As bijouxs, joias e semijoias acompanham as tendências da moda de cada estação. No post de hoje nós preparamos as tendências e acessórios que estão fazendo sucesso no mundo da moda.



A grande vantagem de investir nos acessórios - é que eles oferecem uma maneira prática de dar aquele upgrade na sua produção. Um par de brincos moderno bem escolhido pode dizer muito do quanto você está antenada. Por isso preparamos 4 tendências de estilos de brinco que estão fazendo a cabeça de qualquer it girl e principalmente aparecendo nos looks de passarela.



Brincos Artsy



Já ouviu falar no termo Artsy? Não? Umas das tendências que está em alta tanto nas passarelas e como no street style são os acessórios artsy, principalmente nos brincos. A tradução do termo artsy vem da palavra artística - a arte e a moda tem semelhanças em suas inspirações em seus aspectos e formas de expressão.



É muito comum encontrar inspirações artísticas em roupas, calçados e estampas - nessa estação o artsy chegou com tudo no universo das joias. São coleções de semijoias inspirados em referências de grandes obras primas e movimentos artísticos. Hoje vamos dar destaque para os Brincos Artsy, geralmente são peças cheias de movimento e um tanto quanto atrativo.



Os brincos artsy por serem peças glamourosas e chamativas acabam sendo perfeitas para serem a peça chave na composição de qualquer look.

O estilo vem sendo muito usado por it girls urbanas de cidades icônicas como Paris, Milão e Londres. Aqui no Brasil as joias artsy são ricas em referências de hábitos culturais sendo peças de grande personalidade.



Maxi Brincos



Quando o assunto é brinco, uma tendência que está sempre em alta nos looks dos ícones da moda cheios de personalidade são os Maxi brincos - um acessório versátil e que pode ser usado por vários propósitos desde para dar aquela incrementada ou para ser peça-chave para tornar seu look mais sofisticado.



É possível encontrar uma enorme variedade de modelos como: brinco de franjas, coloridos, em acrílico, geométricos e com pedras - sendo possível criar looks dos mais variados estilos dos mais básicos aos mais elaborados.



Argolas



Os brincos de argola são verdadeiros clássicos dos acessórios - muito popular nos anos 90 e início dos anos 2000, os brincos de argola voltaram com tudo e voltaram para ficar.



Não tenha medo de se arriscar nos brincos de argola, são peças clássicas que nunca saem de moda e incrivelmente democráticas que se adaptam a qualquer estilo, desde a moda boho as adeptas da moda rocker.



Brinco único



Se tratando de brincos, o grande hit da estação é o brinco único - usado em apenas uma orelha a peça pode ser usada desde looks mais descontraídos a composições elegantes e sofisticadas.



Uma outra proposta do brinco único são os brincos descombinados - acessórios que são maiores de um lado, menores de outros. Tendência que vem fazendo muito sucesso nas semanas da moda e passarelas. Não tenha medo de se arriscar, esqueça os conjuntinhos combinados por um tempo e se jogue nessa moda mixada.



Gostou das nossas dicas e tendências? Arrase nos acessórios e crie looks maravilhosos!

