Os principais vestidos de festa para o outono-inverno 2017

A temporada de outono inverno traz novas cores e modelos para todos os tipos de roupa. Isso faz com que a repaginação do guarda-roupas seja necessária e isso inclui também os vestidos de festa. Na hora de escolher essas peças, acertar no estilo que combina com seu corpo, mais o gosto pessoal e também estar de acordo com a ocasião são algumas das exigências. Porém, antes de começar a procurar, saber quais são essas tendências é o primeiro caminho para acertar.



Para o outono-inverno de 2017, os detalhes que estão em alta filtram as opções, sendo o primeiro passo para garantir que o visual esteja atual e bem contextualizado. Algumas delas são facilmente identificáveis e permitem definir o look com mais praticidade.



Os modelos que vão marcar a temporada são os vestidos longos, com tecidos esvoaçantes, saias amplas e também expressando delicadeza e romantismo. E apesar do tempo frio os vestidos mid também continuam em alta fazendo as opções se ampliarem, porém, são os detalhes que destacam as opções.



E os diferencias dos vestidos de festa estão nesses detalhes. A principal tendência do momento é a estampa floral. Seja qual for o modelo: vestido de festa longo, grego, com babados, plissado ou crepe, as cores e movimentos presentes nessa tendência estão cada vez mais presentes tanto nas passarelas, quanto nas ruas. O modelo é facilmente associado ao período diurno e celebrações mais informais, entretanto, os modelos dessa temporada são desenhados para marcar presença também em eventos formais e cerimônias noturnas.



Alguns detalhes que marcam presença nos principais vestidos são os babados. Trata-se de uma aposta herdada da estação passada e que ainda mostra beleza e estilo. Os babados dão volume e movimento a qualquer peça e são adornos que podem até harmonizar o corpo em caso de silhuetas específicas.



Outra tendência marcante é a presença da transparência em tules e rendas. Ambas permitem decotes profundos e também escolhas como frente única. Essas duas opções fazem com que desenhos e cortes dos vestidos sejam mais ousados e únicos, permitindo que o estilo próprio seja remodelado em conjunto com os acessórios corretos.



Todas essas novidades podem ser vistas na prática nos modelos disponíveis pela Amíssima. A loja é especializada em moda feminina e tem várias opções de vestidos de festa que seguem o que há de mais atual na estação.



