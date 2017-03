Princípios ativos de caviar e cafeína são aliados na guerra contra a celulite

A celulite é uma das maiores vilãs da autoestima das mulheres. O aspecto de "casca de laranja" atinge 90% das mulheres e nada tem a ver com obesidade ou peso. Mulheres de todas as idades, magras ou gordas, podem sofrer com isso.



A Lipodistrofia Ginóide, nome técnico da celulite, é uma condição resultante do acúmulo de gordura, água e toxinas nas células, deixando-as inchadas e endurecidas. Os nódulos na região provocam a aparência de furinhos, como uma casca de laranja, e são o verdadeiro pesadelo das mulheres.

Hoje em dia há um tipo de classificação que avalia o grau da celulite através da análise do número e profundidade de depressões, ou furinhos; possível presença de lesões ou flacidez; e o aspecto geral das regiões elevadas. Cada "sintoma" recebe uma pontuação, permitindo avaliar o melhor tratamento a ser feito.



Existem inúmeros fatores que geram a celulite como a hereditariedade, problemas circulatórios ou hormonais e até mesmo alimentação incorreta. Mas, como lidar com esses furinhos? Cuidar da alimentação evitando condimentos e carboidratos, incluindo fibras e bebendo muita água são atitudes diárias que fazem toda a diferença na luta contra a celulite.



Mas para potencializar os efeitos, é recomendada a aplicação de cremes de tratamento com princípios ativos naturais específicos para o combate das gorduras localizadas e do acúmulo de toxinas.



O Caviar Dermo Slim – anticelulite, da linha Tratto Milano da Cosmezi Itália, possui como princípios ativos o Caviar e a Cafeína.



O Caviar tem ação antioxidante, hidratante e regenerante enquanto a cafeína transforma as reservas de gordura em ácidos graxos livres, reduzindo 80% das marcas. Além disso, o Dermo Slim aumenta a firmeza e a elasticidade da pele, combatendo a flacidez e agindo diretamente no mecanismo metabólico da lipólise.

De acordo com os resultados registrados na Anvisa é possível constatar a diminuição de 20% da celulite, após sete dias de uso.



Conheça a loja virtual da Cosmezi Itália

http://www.lojacosmezi.com.br/