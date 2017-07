Novo procedimento estético chega ao brasil com o que há de mais moderno para o tratamento de rejuvenescimento facial

Conhecido como Mint Lift, a técnica foi trazida ao Brasil no ano passado, já estando devidamente liberada pela ANVISA. Tal procedimento vem fazendo muito sucesso no tratamento facial por ser extremamente eficiente e pouco invasivo. Ele pode ser a alternativa para inúmeros pacientes que não queiram se submeter a um lifting facial (cirurgia plástica da face).



A cirurgia plástica da face vem sendo amplamente realizada no Brasil e no mundo ao longo dos últimos 50 anos, com o objetivo de reduzir a flacidez da pele e da musculatura da face e do pescoço. Necessariamente, tal cirurgia é realizada em hospitais, envolvendo anestesia, cortes e cicatrizes, além de uma recuperação com inchaço prolongado, que limita o paciente a retomar suas atividades cotidianas em um curto espaço de tempo, bem como alto custo financeiro para o mesmo.



O Mint Lift, por sua vez, surge como uma novidade para o tratamento estético da face, pescoço e também dos supercílios. Ele é composto por fios de sustentação de PDO (polidioxanona), material absorvível e biocompatível, abordando a musculatura e a pele do rosto e do pescoço, gerando um efeito de tração de sustentação dessas estruturas. Tal efeito se deve ao fato de o Mint Lift conter espículas multidirecionais.



O Mint Lift é absorvido pelo corpo ao longo de 7-8 meses. Contudo, a grande novidade trazida por este novo produto, é que durante o seu processo de absorção, a polidioxanona vai sendo liberada gradualmente, resultando em uma estimulação da produção de colágeno pelo paciente.



O Mint Lift é realizado no consultório médico e o seu efeito é praticamente imediato, alcançando-se o resultado final após, aproximadamente, 15 dias, além de não envolver cortes ou cicatrizes, possibilitando ao paciente retomar as suas atividades cotidianas em até 3 dias, além de não precisar se submetido à internação hospitalar.



O objetivo principal do Mint Lift é o de tratar a flacidez facial e do pescoço, eliminado o famoso "bigode chinês", e atenuando a tão assustadora "papada"; além de promover a elevação das sobrancelhas "caídas", eliminado o aspecto de cansaço do paciente.



Dentre as inúmeras vantagens do Mint Lift em relação a outros fios de sustentação já existentes no mercado, podemos ressaltar o fato de que ele é absorvível e estimula a produção de colágeno. Portanto, além de gerar um efeito de um lifting facial, ele ainda possui a capacidade de garantir um aspecto mais jovial para a pele do paciente. O seu custo no Rio de Janeiro pode variar entre R$ 6.000,00 e R$ 7.000,00.



No próximo dia 20 de julho de 2017, será realizado um workshop na Clínica do Dr. Guilherme Bussade em Ipanema, no Rio de Janeiro. O evento possui como objetivo apresentar a inovação da técnica do Mint Lift para alguns colegas médicos da região. Haverá, ainda, apresentações e amostras dos fios que são utilizados em tal técnica pelo Sr. Harryson Martins, da empresa INNOVA PHARMA.



O Dr. Guilherme Bussade, que é especialista no procedimento do Mint Lift, é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e estará presente no evento para compartilhar a sua experiência. A sua Clínica é especializada em cirurgias plásticas da região do rosto. Além do Mint Lift, o Dr. Guilherme Bussade realiza blefaroplastias; lifting facial tradicional, possuindo como foco principal a rinoplastia .

Outras informações sobre o evento podem ser obtidas através do site do referido cirurgião no link https://www.guilhermebussade.com.br.

