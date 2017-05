Procedimentos estéticos que agradam aos homens

Cada dia mais os homens se rendem aos benefícios dos tratamentos estéticos. Atualmente, a rotina de cuidados vai muito além da loção e espuma de barbear. As clínicas têm percebido este aumento da vaidade masculina e apostam em procedimentos personalizados para este público.



Os homens buscam terapias de alta tecnologia, pelas melhorias e resultados alcançados. Além do cabelo, os tratamentos mais procurados são a depilação e os cuidados com a barba. A maioria opta por procedimentos não invasivos e que demandam pouco tempo de aplicação.



A Luz Intensa Pulsada (IPL) é a escolha para a epilação, pois garante conforto e os melhores resultados. A emissão de luz gerada por equipamentos de IPL, como o Light Pulse, tem por afinidade a melanina presente na haste do pelo, que ao absorver seletivamente a luz, se aquece e tem destruídas suas estruturas germinativas.



Outro procedimento muito requisitado é o tratamento da alopecia, a tão conhecida queda capilar. Para este problema, é indicado o uso da terapia combinada de LASER e LED do aparelho Fluence, assim como equipamentos de alta frequência como o Beauty Face. Estes equipamentos promovem a microcirculação capilar, levando mais nutrientes ao couro cabeludo.



Para os cuidados com a barba, o vapor de ozônio é o novo método utilizado no barbear, pois garante a maciez e a hidratação facial. Este processo tem ainda a ação bactericida e fungicida, devido à presença do gás ozônio, o que diminui os riscos da foliculite. O equipamento Beauty Steam é indicado para este uso.



A consultora científica da HTM Patricia Lopez, indica os equipamentos da empresa para estes tratamentos. "Nossos aparelhos possuem protocolos individualizados que permitem os tratamentos para homens e mulheres. Esta distinção garante o protocolo exato para cada biótipo, traduzindo em resultados assertivos", diz.



A quantidade de sessões varia de acordo com o equipamento e a patologia. Os resultados são ainda melhores quando combinados com outras terapias.



Jornalista responsável: Jéssica Galassi

comunicacao@htmeletronica.com.br

Departamento de Marketing



Website: http://www.htmeletronica.com.br