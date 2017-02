Procedimentos odontológicos conquistam celebridades e anônimos

É cada vez mais comum ouvirmos as pessoas falarem que sonham com um sorriso perfeito, como das celebridades. E nos últimos anos, muitos têm realizado esse sonho, inclusive os próprios artistas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética (SBOE), o Brasil é o segundo país no mundo que mais investe na beleza dos dentes.



Os procedimentos estéticos com facetas de porcelana e lentes de contato dentais se tornaram a "bola da vez" na odontologia. São pouco invasivos, uma vez que as pequenas lâminas são apenas coladas sobre os dentes e possuem durabilidade de até 16 anos. "A diferença entre facetas e lentes é a quantidade de desgaste feita no seu dente. Apesar de algum desgaste ser necessário na realização de ambos os procedimentos, a aplicação de lentes requer mais ou menos a metade do qual é feito nas facetas", explica o cirurgião-dentista e especialista em lentes de contato dentais, Dr. Leonardo Panza.



As lentes de contato dentais são peças muito finas, com no máximo 0,5 milímetro de espessura, usadas para revestir a parte externa dos dentes, corrigindo pequenas imperfeições de espaçamento, cor e alinhamento. São, na maioria das vezes, confeccionadas em laboratórios especializados para encaixarem perfeitamente no dente. "Esse tipo de tratamento é indicado para situações de dentes com restaurações muito extensas e também para casos em que o paciente busca uma transformação total do sorriso", conta o especialista.



Além disso, é possível conferir uma prévia do resultado final do tratamento. "Esses procedimentos possuem uma boa previsibilidade e os profissionais especializados conseguem mostrar, na sua boca, como vai ficar até antes de começar", certifica Panza.



Os cuidados após a finalização do procedimento são simples. A manutenção das facetas de porcelana ou lentes de contato dentais requerem apenas higienização oral completa, com escovação, fio dental e enxaguante bucal e visitas periódicas ao dentista.



A satisfação de um novo sorriso é comprovada em 90% das pessoas que se submetem aos procedimentos estéticos nos dentes, mas deve-se tomar cuidado com excessos. Segundo Panza, é necessário ter certeza da sua escolha antes de realizar qualquer procedimento, uma vez que o desgaste feito é irreversível. Para tanto, ele aconselha buscar um profissional especializado nesse procedimento, para que tanto avaliação quanto execução sejam realizadas de forma criteriosa.





Sobre o Dr. Leonardo Panza

O Dr. Leonardo Panza é referência quando se fala em Digital Smile Design (DSD) e aplicação de Lentes de Contato Dentais. Há 14 anos ajuda pacientes a recuperarem a autoestima e o bem-estar através da aparência do sorriso. Graduado em Cirurgião Dentista pela Universidade de São Paulo (USP), é também Mestre, Doutor e Especialista em Prótese Dental pela FOP Unicamp, além de Coordenador do curso de especialização em Implantodontia do IPE (Cuiabá). Desde 2009 atua no corpo clínico da ONE Clinic, Clínica e SPA Odontológico, localizada em Campinas (SP).

Website: https://www.facebook.com/drleopanza/