Produto nacional garante descoloração sem danos

Descolorir os cabelos é algo comum desde o início do século XIX. Porém, o processo químico que tira os pigmentos dos fios de cabelo sempre trouxe muitos danos. Até agora.



Chega ao mercado o primeiro produto nacional que, se usado no processo de descoloração, reduz drasticamente os danos nas regiões das cutículas e do córtex, mantendo as características originais do fio, protegendo-o durante a descoloração.



O Lightner Blonder Plex, da fabricante Cless, é um sérum protetor para descoloração que deve ser utilizado na mistura da água oxigenada e pó descolorante. O produto revolucionário promete ser o maior aliado dos profissionais de cabelo, permitindo atingir os tons mais claros de descoloração sem danos.



O primeiro e único produto nacional nessa linha tem tecnologia exclusiva garantindo proteção de 96% da fibra capilar durante o processo de descoloração. Assim, os danos são drasticamente reduzidos e o cabelo fica até quatro vezes mais forte e resistente.



Outra grande vantagem é o preço. Enquanto o único concorrente importado custa cerca de 500 reais, o Lightner Blonder Plex é vendido por R$ 49,20 para todo o Brasil na loja eFácil.



Sua fórmula é livre de sulfato, parabenos, corantes, fragrâncias e óleos.



Sobre a Cless



A Cless é uma empresa brasileira que nasceu em setembro de 2004 com a missão de valorizar a beleza feminina por meio de produtos de beleza e higiene pessoal que respeitassem os mais altos requisitos de qualidade.



Lançada no ano da fundação da empresa, Care Liss foi a primeira marca da Companhia. De 2006 a 2008, a Cless Cosméticos realizou aquisições de novas marcas que hoje completam seu portfólio: Essenza, Charming e Lightner, além de assinar contrato com a empresa japonesa Hoyu e, desde então, ser a única produtora e distribuidora da coloração em pó Bigen fora do país de origem.



Hoje, com produtos voltados para o profissional da beleza e consumidores, a Cless é uma referência em qualidade e inovação com suas marcas.



Sobre o eFácil



O eFácil é uma das maiores lojas online do Brasil e está no mercado desde 2001. Possui o Selo Diamante do Ebit e eleita pelos consumidores como uma das melhores lojas virtuais do país, dispõe de mais de 15 mil produtos dentre várias categorias desde eletroeletrônicos a Whisky e outros itens de consumo.



Criado pelo Grupo Martins, referência na distribuição e no varejo do país, o eFácil conta com enorme estrutura de armazenagem, estoque, logística, tecnologia, e áreas de apoio. Aliás, a estrutura logística do eFácil faz dele uma das poucas lojas online que consegue atender com eficácia todo o território nacional com excelência de serviço.



Com os principais certificados de segurança do mercado online, inova constantemente para garantir a melhor experiência de compra para os seus clientes.

www.efacil.com.br



